Путин сообщил о возможных поставках в Хорватию судов на подводных крыльях

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Сочи, 19 октября. По итогам встречи президента России Владимира Путина и его хорватской коллеги Колинды Грабар-Киторович стороны начали прорабатывать возможность поставки в Хорватию российских судов на подводных крыльях. Об этом сообщает пресс-служба российского президента.

Уже в ближайшее время Хорватия может начать закупать у России суда на подводных крыльях. Об этом заявил российский президент.

«Прорабатывается возможность поставки в Хорватию российских судов на подводных крыльях», – приводит слова президента газета «Известия».

Кроме того, стало известно, что хорватская верфь подключилась к сооружению арктического танкера для российского проекта «Ямал-СПГ».

Путин также отметил, что в прошлом году взаимный товарооборот между Россией и Хорватией составил 808 миллионов долларов, а в первом полугодии 2017 года он поднялся еще на 64 процента.