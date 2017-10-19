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Путин сообщил о возможных поставках в Хорватию судов на подводных крыльях
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    Путин сообщил о возможных поставках в Хорватию судов на подводных крыльях

    0:00  19 Октября 2017
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    Путин сообщил о возможных поставках в Хорватию судов на подводных крыльях

    Сочи, 19 октября. По итогам встречи президента России Владимира Путина и его хорватской коллеги Колинды Грабар-Киторович стороны начали прорабатывать возможность поставки в Хорватию российских судов на подводных крыльях. Об этом сообщает пресс-служба российского президента.

    Уже в ближайшее время Хорватия может начать закупать у России суда на подводных крыльях. Об этом заявил российский президент.

    «Прорабатывается возможность поставки в Хорватию российских судов на подводных крыльях», – приводит слова президента газета «Известия».

    Кроме того, стало известно, что хорватская верфь подключилась к сооружению арктического танкера для российского проекта «Ямал-СПГ».

    Путин также отметил, что в прошлом году взаимный товарооборот между Россией и Хорватией составил 808 миллионов долларов, а в первом полугодии 2017 года он поднялся еще на 64 процента.  

     

    Автор: Антон Зарубин
    #путин #хорватия #грабар-киторович
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