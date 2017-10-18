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Происшествия
Фура снесла трамвай в Швейцарии: пострадали 37 человек
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    Фура снесла трамвай в Швейцарии: пострадали 37 человек

    23:45  18 Октября 2017
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    Фура снесла трамвай в Швейцарии: пострадали 37 человек

    Цюрих, 18 октября. Грузовик протаранил трамвай в швейцарском городе Муттенц в кантоне Базель-Ланд. В результате аварии травмы получили 37 человек, 16 из них были госпитализированы.

    Как сообщает Neue Zürcher Zeitung, ДТП произошло в небольшом городке Муттенц на севере Швейцарии, население которого составляет около 18 тысяч человек. 

    По данным полиции, ЧП произошло в среду около 14.50 по местному времени: грузовик врезался в трамвай, из-за чего тот снесло с рельсов.

    По словам сотрудника полиции, из 37 раненых 16 человек с травмами средней тяжести были госпитализированы. Остальные получили помощь на месте ЧП и отправились домой.

    Удар фуры был такой силы, что переднюю часть трамвая отбросило на несколько метров. Обстоятельства ДТП выясняют дознаватели. По данным издания, в результате аварии оказались сильно повреждены рельсы, поэтому движение трамваев на этом участке будет закрыто и в четверг.

     

    Автор: Олеся Волкова
    #дтп #происшествия #швейцария
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