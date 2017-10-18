Фура снесла трамвай в Швейцарии: пострадали 37 человек
Цюрих, 18 октября. Грузовик протаранил трамвай в швейцарском городе Муттенц в кантоне Базель-Ланд. В результате аварии травмы получили 37 человек, 16 из них были госпитализированы.
Как сообщает Neue Zürcher Zeitung, ДТП произошло в небольшом городке Муттенц на севере Швейцарии, население которого составляет около 18 тысяч человек.
По данным полиции, ЧП произошло в среду около 14.50 по местному времени: грузовик врезался в трамвай, из-за чего тот снесло с рельсов.
По словам сотрудника полиции, из 37 раненых 16 человек с травмами средней тяжести были госпитализированы. Остальные получили помощь на месте ЧП и отправились домой.
Удар фуры был такой силы, что переднюю часть трамвая отбросило на несколько метров. Обстоятельства ДТП выясняют дознаватели. По данным издания, в результате аварии оказались сильно повреждены рельсы, поэтому движение трамваев на этом участке будет закрыто и в четверг.
37 Verletzte bei Tramunfall in Muttenz - 16 Personen wurden dabei mit bis zu mittelschweren Verletzungen in Spi... https://t.co/XLfBvjK17f— Presse- & Mediennews (@Medien_News) October 18, 2017