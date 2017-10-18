Россияне обсуждают решение Собчак баллотироваться в президенты

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Москва, 18 октября. Новость о планах Ксении Собчак принять участие в выборах президента России в 2018 году вызвала активное обсуждение в социальных сетях.

В эту среду телеведущая записала видеообращение, которое было размещено на сайте sobchakprotivvseh.ru, кроме того, газета «Ведомости» опубликовала ее открытое письмо, в котором Собчак объясняет свои мотивы. По ее словам, она намерена выступить в роли кандидата «против всех».

Большая часть пользователей не восприняла идею Собчак всерьез.



Стартовала предвыборная гонка Ксении Собчак. Имиджмейкеры в работе pic.twitter.com/lTy1mBw0Hj — Петрович® (@Petrovichmos) October 18, 2017

Позабыв про семейный очаг,

Мчит на выборы Ксения Собчак. — Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) October 10, 2017

Только слышен топот копыт,

Ну а вдруг кандидат победит... — Real Aryan (@denisik_redisik) October 11, 2017

Подстегнём ВВП, пришпорим развитие, оседлаем инфляцию, подкуём науку - вы читали программу включившейся в предвыборную гонку Ксении Собчак. — Филипп Масловский (@soulstray) October 18, 2017

Некоторые – например, светский обозреватель Божена Рынска – наоборот крайне болезненно отнеслись к планам телеведущей.

Вот же подлая гадина. Решила баллотироваться, тварь. Posted by Bozhena Rynska on Mittwoch, 18. Oktober 2017

Нашлись те, кто предположил, что Собчак превратит выборы в очередное реалити-шоу, наподобие «Дома-2», который она когда-то вела.

Бузовая кусает локти и ждёт приглашения в штаб ?))) https://t.co/RWLVc7fNH2 — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) October 18, 2017