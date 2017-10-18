Россияне обсуждают решение Собчак баллотироваться в президенты
Москва, 18 октября. Новость о планах Ксении Собчак принять участие в выборах президента России в 2018 году вызвала активное обсуждение в социальных сетях.
В эту среду телеведущая записала видеообращение, которое было размещено на сайте sobchakprotivvseh.ru, кроме того, газета «Ведомости» опубликовала ее открытое письмо, в котором Собчак объясняет свои мотивы. По ее словам, она намерена выступить в роли кандидата «против всех».
Большая часть пользователей не восприняла идею Собчак всерьез.
Стартовала предвыборная гонка Ксении Собчак. Имиджмейкеры в работе pic.twitter.com/lTy1mBw0Hj— Петрович® (@Petrovichmos) October 18, 2017
Позабыв про семейный очаг,— Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) October 10, 2017
Мчит на выборы Ксения Собчак.
Только слышен топот копыт,— Real Aryan (@denisik_redisik) October 11, 2017
Ну а вдруг кандидат победит...
Подстегнём ВВП, пришпорим развитие, оседлаем инфляцию, подкуём науку - вы читали программу включившейся в предвыборную гонку Ксении Собчак.— Филипп Масловский (@soulstray) October 18, 2017
Некоторые – например, светский обозреватель Божена Рынска – наоборот крайне болезненно отнеслись к планам телеведущей.
Вот же подлая гадина. Решила баллотироваться, тварь.Posted by Bozhena Rynska on Mittwoch, 18. Oktober 2017
Нашлись те, кто предположил, что Собчак превратит выборы в очередное реалити-шоу, наподобие «Дома-2», который она когда-то вела.
Бузовая кусает локти и ждёт приглашения в штаб ?))) https://t.co/RWLVc7fNH2— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) October 18, 2017
Выборы Президента России с участием таких кандидатов, как Собчак, превращает избирательный процесс в шоу «Дом-3»— Игорь Лебедев (@Russian1972) October 18, 2017