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Общество
Россияне обсуждают решение Собчак баллотироваться в президенты
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    Россияне обсуждают решение Собчак баллотироваться в президенты

    23:42  18 Октября 2017
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    Россияне обсуждают решение Собчак баллотироваться в президенты

    Москва, 18 октября. Новость о планах Ксении Собчак принять участие в выборах президента России в 2018 году вызвала активное обсуждение в социальных сетях.

    В эту среду телеведущая записала видеообращение, которое было размещено на сайте sobchakprotivvseh.ru, кроме того, газета «Ведомости» опубликовала ее открытое письмо, в котором Собчак объясняет свои мотивы. По ее словам, она намерена выступить в роли кандидата «против всех».

    Большая часть пользователей не восприняла идею Собчак всерьез.
     

    Некоторые – например, светский обозреватель Божена Рынска – наоборот крайне болезненно отнеслись к планам телеведущей.

    Вот же подлая гадина. Решила баллотироваться, тварь.

    Posted by Bozhena Rynska on Mittwoch, 18. Oktober 2017

    Нашлись те, кто предположил, что Собчак превратит выборы в очередное реалити-шоу, наподобие «Дома-2», который она когда-то вела.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #выборы #собчак #соцсети #кандидат
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