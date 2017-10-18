Он, как солнце, притягивал к себе людей: Дмитрия Марьянова проводили в последний путь. ФАН-ТВ

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Горькая потеря в российском кино: в Москве прощаются с актером Дмитрием Марьяновым. 47-летний артист, любимец публики, умер по дороге в больницу подмосковного города Лобня. По предварительным данным, у него оторвался тромб. Больше тысячи людей пришли отдать дань памяти артисту в московский Дом кино. Друзья, родные, поклонники, те, кто в свое время разделил с Марьяновым свой творческий путь, выстроились в многометровую очередь. Ошеломленные и убитые горем, никто из них не может поверить в то, что случилось. Смотрите видеосюжет ФАН-ТВ.

– Этот человек оставил настолько яркий след в жизни нашей страны, что не прийти, не попрощаться было невозможно. Каждый в его героях найдет для себя что-то свое, личное. Как человек он был очень светлый. У него очень чистая, светлая аура, и он, как солнце, притягивал к себе людей. Я не знала его лично, но у меня было ощущение, что я когда-то была с ним знакома. Я люблю его с 12-ти лет после фильма «Выше радуги» и весь его путь потихонечку отслеживала и отслеживала. И, конечно, его смерть стала просто ударом, – говорит Лариса.

– Он начал сниматься мальчишкой, по сути. «Выше радуги» – сколько ему было? – запоминается фильм. И сейчас сериалы: «Боец», «Львиная доля»… Заметный артист был. Сразу выделялся каким-то своим жизнелюбием, живой какой-то, вот, – делится Евгений.

Анна Смирнова, бывший директор школы с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла средствами театрального искусства № 123, тоже пришла в Дом кино, чтобы проводить своего ученика в последний путь:

– Мы учителя той школы, где учился Дима и закончил эту школу. Мы не могли… Это наш один из любимых учеников. Это ребенок, которого все любили в школе, помнили, потом – он любил школу, он никогда не терял с нами связь. Я вот сегодня выбирала цветы, мне показалось, что, как он ярко прожил свою жизнь, так и цветы должны быть яркими.

Нескончаемый поток людей направляется в фойе большого зала, чтобы возложить цветы к гробу. Панихида проходит в напряженной тишине. Изредка ее нарушают звуки плача и короткие слова поддержки близким и родным. На экранах мониторов легко и беззаботно смеется юный Марьянов. Эту улыбку навсегда запомнили миллионы россиян, для которых этот задорный мальчишка стал кумиром поколения.

Женщина по имени Людмила не может сдержать слез:

– Я сегодня первый раз заплакала, когда услышала эту песню из кинофильма «Радуга». Я говорю: раньше эта песня всегда поднимала дух мне, а теперь, когда я буду слышать эту песню, всегда буду плакать, потому что это… Не знаю, я не могу передать всех слов, что у меня сейчас на душе. Нельзя уходить таким молодым артистам… Таким артистам, которые дают надежду нам, веру в то, что есть мужчины… такие настоящие.

В траурной церемонии принял участие народный артист России Эммануил Виторган:

– Его уход совершенно неожиданный, совершенно. Даже сейчас, проходя мимо него лежащего, я не могу поверить в то, что это он. Мне все время казалось, что он человек – и физически, и по всем остальным статьям – на долгие-долгие годы. Но, видите, судьба оборачивается таким образом…

На счету Марьянова – десятки ролей в различных фильмах и сериалах. Актер участвовал во многих театральных и общественных проектах, активно сотрудничал с «Квартетом И», получил широкую известность после выхода фильмов «Танцующие призраки», «Графиня де Монсоро», «День радио», «Дорогая Елена Сергеевна».

– Мы познакомились 10 лет назад после спектакля «Игра в правду», где Ира Апексимова играет девушку на инвалидной коляске, – рассказывает Евгения. – Соответственно, после этого мы познакомились, потому что в этом спектакле практически повторяется моя судьба. Мы с тех пор с ребятами дружили, и Димка мне звонил перед каждым этим спектаклем – неважно, где они его играли. Мы так договорились, что я являюсь неким талисманом именно этого спектакля. С Димой у нас, наверное, были самые теплые отношения. Я до сих пор не могу поверить, что в таком молодом возрасте может человек уйти – на самом пике своей карьеры, на самом пике своей счастливой семейной жизни… И это, конечно, для всех невосполнимая потеря. И я в связи с этим хочу, наверное, предостеречь всех мужчин его возраста: просто думать о себе, думать о своих близких и как минимум раз в полгода проходить диагностику.

Обстоятельства смерти Марьянова получили широкий общественный резонанс. Как стало известно, накануне трагедии артист жаловался на недомогание, боли в ногах и спине. Когда внезапно он потерял сознание, его друзья вызвали «скорую». В СМИ стали появляться сообщения о том, что врачи отказались приехать на вызов из-за сильной загруженности. Позже выяснилось, что друзья Марьянова решили отвезти артиста в больницу самостоятельно и через 16 минут после звонка отменили вызов. По дороге актер скончался. Информацию о том, что врачи якобы отказались оперативно помочь Марьянову, проверяет Следственный Комитет. По факту гибели актера возбуждено уголовное дело. В Минздраве Московской области уже заявили о том, что не нашли нарушений в работе «скорой помощи».

Сергей, близкий друг семьи Марьянова, признаётся:

– Месяца два тому назад он со смехом рассказывал, что чуть не умер именно из-за тромба. Когда у него так же сильно болела нога, вызвал врача, тот ему сказал: «Дима, не шевелись, даже не дыши, потому что это тромб». Его увезли в больницу и спасли. Мальчишка, он со смехом рассказывал. И второй случай – не спасли, потому что именно из-за этого.

– А где он там отдыхал в Подмосковье? Там действительно есть какая-то дача с друзьями?

– Я думаю, что да. Он часто мне говорил, что в Лобню ездит к друзьям отдыхать.

– То есть, действительно друзья решили отвезти его в больницу самостоятельно, не дождавшись «скорой», так вышло?

– Ну, потому что он, видимо, уже понял, что это тромб, и нельзя ждать. Он же помнит то, что было в прошлый раз. Поэтому тут каждая минута была на счету.

– Думаете, он сам повлиял на это решение?

– Я думаю, что да. Что «везите срочно», потому что он помнил все симптомы и знал, что в любую минуту может просто умереть.

Татьяна Ульянкина, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Российской Академии наук, знала Дмитрия Марьянова много лет:

– Дима был другом нашей семьи, он однокурсник моей дочери, тоже актрисы Щепкинского училища. Он так себя всегда… расходовал. Такое впечатление создается, что просто на износ. У него столько эмоций, причем таких эмоций и в личной жизни, сопереживание происходящему в стране, с необыкновенным таким гражданским чувством. Короче, мне, как матери, он был очень дорог. Нужно было, конечно, ему думать о себе больше, чем он думал о других, о кино.

В свой последний путь Дмитрий Марьянов уходит, как подобает артисту. Гроб с телом актера выносят из Дома кино под громкие аплодисменты. Сотни москвичей, не сдерживая эмоций, хлопают в знак любви и уважения к блистательному таланту актера и его огромной человеческой душе. Похоронили актера на Химкинском кладбище.

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