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Мы никуда не денемся: Симоньян ответила на претензии США к RT
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    Мы никуда не денемся: Симоньян ответила на претензии США к RT

    23:25  18 Октября 2017
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    Мы никуда не денемся: Симоньян ответила на претензии США к RT
    Сочи, 18 октября. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала давление на телеканал в США и заверила, что канал продолжит свою работу. 

    «На нас весь западный истеблишмент ополчился. Нас пытаются закрывать. Сегодня нас должны были объявить иноагентом в США, что может ограничить наши возможности для работы», — рассказала Симоньян в рамках TED Talk на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

    Мы никуда не денемся: Симоньян ответила на претензии США к RT

    По словам главного редактора телеканала, в настоящее время над проблемой работают юристы. Как сообщается в материале RT, сейчас Симоньян не может раскрыть всех подробностей по юридическим причинам. 

    «В общем, мы, конечно, никуда не денемся», — резюмировала она.

    Компания, обслуживающая телеканал RT America, получила письмо от Министерства юстиции США с требованием зарегистрироваться иноагентом в сентябре.

    Автор: Олеся Волкова
    #сша #rt #сми #симоньян
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