Экс-глава пакистанской разведки: Без России ситуацию в Афганистане не урегулировать

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Москва, 18 октбяря. Россия должна дополнить изживший себя четырехсторонний формат афганского урегулирования, в котором участвуют США, Китай, Пакистан и Афганистан. Об этом заявил в среду 18 октября военный эксперт, экс-глава Объединенного разведывательного управления Пакистана генерал-лейтенант Асад Дуррани на встрече с курсантами и преподавателями Военного университета Минобороны России.



«Положительного эффекта в афганском урегулировании можно достичь только при участии такого мощного государства, как Россия», – цитирует РИА Новости слова пакистанского генерала.

Эксперт назвал страны, наиболее заинтересованные в урегулировании ситуации в Афганистане – Пакистан, Китай, Иран, Россию и Турцию. А вот фактором, который способствуют продолжению гражданской войны, экс-глава разведки Пакистана считает присутствие американских войск. Объясняя это курсантам и преподавателям, Дуррани раскритиковал политику США в кризисных ситуациях в разных регионах мира, в том числе в Афганистане.

«Я осознал, что присутствие американских войск на территории Афганистана является одним из тех факторов, которые обусловливают продолжающуюся гражданскую войну в этой стране, - заявил генерал. – И до тех пор, пока в Афганистане присутствует иностранная сила, война там будет неизбежна, она будет продолжаться. История полна примеров, когда действия США не способствовали мирному урегулированию той или иной международной проблемы. После событий 11 сентября 2001 года не раз предпринимались попытки урегулирования кризисных ситуаций путем переговоров, однако США всякий раз вмешивались, срывая этот процесс. Один из примеров — события в Ираке».



Также, по словам Дуррани, в длительной войне в Афганистане финансово заинтересованы все вовлеченные в нее стороны, в том числе движение «Талибан».

«Талибан» от войны получает ежегодно 500 миллионов долларов, - такую цифру озвучил военный эксперт. - Стороны конфликта должны договариваться с местными лидерами движения «Талибан» и каждый раз платить дань за то, чтобы на определенных территориях сохранялся мир. Примером служит плата «калыма» «Талибану»1 для обеспечения прохождения конвоев НАТО».

Пока в Афганистане сохраняется такая форма финансовой заинтересованности, ждать мира в этой стране не приходится, считает Асад Дуррани.



Пакистанский военачальник напомнил, что в 2017 году к обсуждению афганского вопроса присоединилась Индия, и опроверг утверждения о том, что Пакистан не желает ее участия в этом полилоге.

«Между Пакистаном и Индией существуют разногласия, которые сложились исторически, но мы заинтересованы в привлечении к решению афганского вопроса как можно больше заинтересованных сторон», - подчеркнул он.

При этом Дуррани исключил возможность размещения американских войск в Индии, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа. По его словам, Индия вряд ли согласится разместить иностранные контингенты на своей территории: «они слишком умны, чтобы позволить событиям развиваться подобным образом». Что касается слов Трампа в адрес Пакистана, то, по мнению Дуррани, американский президент «очень громко сейчас заявляет о своей негативной позиции в отношении Пакистана, называя его спонсором терроризма, но это только резкие слова». Главные решения относительно Пакистана все равно останутся за американским истеблишментом, уверен пакистанский военный.

1 Организация запрещена на территории РФ.