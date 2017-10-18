Белый дом призвал иракских курдов и Багдад сражаться с ИГ, а не друг с другом

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Вашингтон, 18 октября. США призвали Иракский Курдистан и официальный Багдад не допустить эскалации конфликта и сконцентрироваться на борьбе с террористами. Такое заявление на регулярном брифинге сдала официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Мы призываем обе стороны не допустить эскалации и сконцентрироваться на помощи в борьбе против «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещена в РФ) и это то, на чем должна быть сконцентрирована их энергия», — заявила Сандерс журналистам.

Напомним, после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября с новой силой разгорелся конфликт Багдада и курдской автономии. Багдад ввел в отношении Иракского Курдистана ряд санкций, в том числе попросил соседние страны закрыть воздушное сообщение и сухопутные границы.

1 Организация запрещена на территории РФ.