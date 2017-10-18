Хавбек «Спартака» Самедов выбыл на шесть недель из-за травмы

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Москва, 18 октября. Восстановление полузащитника «Спартака» Александра Самедова, получившего травму в матче группового этапа Лиги чемпионов с испанской «Севильей», может занять около шести недель, сообщает пресс-служба красно-белых.

В среду медики поставили окончательный диагноз Самедову, получившему травму на 25-й минуте матча против «Севильи». По словам главы медицинского департамента «Спартака» Михаила Вартапетова, во второй половине дня полузащитник прошел углубленное медобследование.

Согласно заключению медиков, Самедов получил серьезное повреждение: частичный разрыв одной из мышц задней группы левого бедра.

По предварительным данным, на лечение и реабилитацию уйдет около шести недель.

В этот вторник красно-белые разгромил испанскую «Севилью» со счетом 5:1, сообщала «Газета.ру». Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко назвал феерической и блестящей победу москвичей.