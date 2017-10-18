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Хавбек «Спартака» Самедов выбыл на шесть недель из-за травмы
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    Хавбек «Спартака» Самедов выбыл на шесть недель из-за травмы

    23:04  18 Октября 2017
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    Хавбек «Спартака» Самедов выбыл на шесть недель из-за травмы

    Москва, 18 октября. Восстановление полузащитника «Спартака» Александра Самедова, получившего травму в матче группового этапа Лиги чемпионов с испанской «Севильей», может занять около шести недель, сообщает пресс-служба красно-белых.

    В среду медики поставили окончательный диагноз Самедову, получившему травму на 25-й минуте матча против «Севильи». По словам главы медицинского департамента «Спартака» Михаила Вартапетова, во второй половине дня полузащитник прошел углубленное медобследование. 

    Согласно заключению медиков, Самедов получил серьезное повреждение: частичный разрыв одной из мышц задней группы левого бедра. 

    По предварительным данным, на лечение и реабилитацию уйдет около шести недель.

    В этот вторник красно-белые разгромил испанскую «Севилью» со счетом 5:1, сообщала «Газета.ру». Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко назвал феерической и блестящей победу москвичей.

    Хавбек «Спартака» Самедов выбыл на шесть недель из-за травмы

    Автор: Олеся Волкова
    #спартак #лигачемпионов #самедов #лч #севилья
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