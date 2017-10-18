Эксперты нашли нестыковки в «письме кандидата» Собчак

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Москва, 18 октября. Публикация письма Ксении Собчак, в котором она сообщает о своем намерении участвовать в президентской гонке, в одной из российских газет вызвала массу вопросов из-за наличия ошибок и некоторых нестыковок.

Письмо Собчак опубликовала во вторник газета «Ведомости». Однако, как сообщает ФБА «Экономика сегодня», в url публикации на сайте газеты выставлена дата 2017/09/30.

Главная нестыковка, на которую обратили внимание эксперты издания, связана с возрастом телеведущей. День рождения Собчак отмечает 5 ноября. В следующем месяце она должна отметить 36-летие. При этом на опубликованном видео Ксения сообщает, что ей уже 36. В письме же указан реальный возраст Собчак. Эксперты предполагают, что объявление о выдвижении в кандидаты планировалось не ранее первой половины ноября.

Помимо этого в тексте встречаются грамматические ошибки. К примеру, «компания» вместо «кампания» или «скомпроментировать» вместо «скомпрометировать».

Ранее «Газета.ру» сообщала, что, по словам самой Собчак, она уже рассказала президенту России Владимиру Путину о своем намерении участвовать в выборах главы государства в 2018 году.