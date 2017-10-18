Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Убивший трех человек в Мэриленде стрелок открыл огонь в соседнем штате
Украина
Украинские кладбища массово готовят могилы для участников АТО – бывший депутат Рады  
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украинские кладбища массово готовят могилы для участников АТО – бывший депутат Рады  

    22:50  18 Октября 2017
    211

    Украинские кладбища массово готовят могилы для участников АТО – бывший депутат Рады  

    Москва, 18 октября. На украинских кладбищах подготавливают большое количество могил для силовиков, принимающих участие в боевых действиях в Донбассе. Об этом рассказал председатель Всеукраинской ассоциации трудоспособных инвалидов и бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

    По его словам, с ним связался запорожский депутат, который на одном из кладбищ увидел множество подготовленных могилы – по словам администрации кладбища, все они предназначены для участников так называемой «АТО». Утверждается, что на кладбище получило деньги как на подготовку могил, так и закупку мемориальных плит. Аналогичная ситуация, по словам Журавко, наблюдается в других областях Украины – например, в Херсонской области.

    «Такое ощущение, как будто готовятся встречать большое количество трупов с зоны боевых действий», – предположил Журавко в своем посте в Facebook.

    Журавко отметил, что не верит в выполнение Украиной минских соглашений, а подготовка большого числа могил на кладбищах свидетельствует о намерении Киева развязать новую волну эскалации в Донбассе. Также он заявил, что не верит в смену курса после гипотетического прихода к власти Саакашвили, напомнив о событиях в Южной Осетии.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #ато #донбасс #украина #кладбище #журавко
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Полиция загнала митингующих в клетку перед Радой: Семенченко готовится к схватке

        Полиция загнала митингующих в клетку перед Радой: Семенченко готовится к схватке

        18:48   18 Октября 2017
        2122
        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        14:36   18 Октября 2017
        2236
        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        13:24   18 Октября 2017
        1102
        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        11:19   18 Октября 2017
        2928