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Москва, 18 октября. На украинских кладбищах подготавливают большое количество могил для силовиков, принимающих участие в боевых действиях в Донбассе. Об этом рассказал председатель Всеукраинской ассоциации трудоспособных инвалидов и бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

По его словам, с ним связался запорожский депутат, который на одном из кладбищ увидел множество подготовленных могилы – по словам администрации кладбища, все они предназначены для участников так называемой «АТО». Утверждается, что на кладбище получило деньги как на подготовку могил, так и закупку мемориальных плит. Аналогичная ситуация, по словам Журавко, наблюдается в других областях Украины – например, в Херсонской области.

«Такое ощущение, как будто готовятся встречать большое количество трупов с зоны боевых действий», – предположил Журавко в своем посте в Facebook.

Журавко отметил, что не верит в выполнение Украиной минских соглашений, а подготовка большого числа могил на кладбищах свидетельствует о намерении Киева развязать новую волну эскалации в Донбассе. Также он заявил, что не верит в смену курса после гипотетического прихода к власти Саакашвили, напомнив о событиях в Южной Осетии.