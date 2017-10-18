В Избранное

Харьков, 18 октября. Пять человек стали жертвами ДТП в Харькове: внедорожник въехал в толпу людей, стоящих на тротуаре, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, ДТП произошло в среду около 20.45 на улице Сумской. Автомобиль въехал в группу людей, которые стояли на тротуаре и ждали зеленого сигнала светофора.

«По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек. Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении полиции.

В настоящее время на месте трагедии работают следователи и руководство харьковской полиции. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Отмечается, что виновника автокатастрофы уже задержали. На данный момент его личность не раскрывается.