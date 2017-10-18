Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Автомобиль протаранил пешеходов в Харькове — погибли пять человек
Украина
Автомобиль протаранил пешеходов в Харькове — погибли пять человек
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Автомобиль протаранил пешеходов в Харькове — погибли пять человек

    22:30  18 Октября 2017
    59

    Автомобиль протаранил пешеходов в Харькове — погибли пять человек

    Харьков, 18 октября. Пять человек стали жертвами ДТП в Харькове: внедорожник въехал в толпу людей, стоящих на тротуаре, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

    По данным правоохранителей, ДТП произошло в среду около 20.45 на улице Сумской. Автомобиль въехал в группу людей, которые стояли на тротуаре и ждали зеленого сигнала светофора. 

    «По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек. Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении полиции.

    В настоящее время на месте трагедии работают следователи и руководство харьковской полиции. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

    Отмечается, что виновника автокатастрофы уже задержали. На данный момент его личность не раскрывается.

    Автомобиль протаранил пешеходов в Харькове — погибли пять человек

    Автор: Олеся Волкова
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Полиция загнала митингующих в клетку перед Радой: Семенченко готовится к схватке

        Полиция загнала митингующих в клетку перед Радой: Семенченко готовится к схватке

        18:48   18 Октября 2017
        1652
        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        14:36   18 Октября 2017
        2158
        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        13:24   18 Октября 2017
        1054
        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        11:19   18 Октября 2017
        2839