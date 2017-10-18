Януковичу продлили срок временного убежища в России на год

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Москва, 18 октября. Срок временного убежища бывшему президенту Украины Виктору Януковичу был продлен до 26 октября 2018 года. Об этом сообщает адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

«Управление по вопросам миграции главка МВД России по Ростовской области продлило срок действия свидетельства о предоставлении временного убежища экс-президенту Украины Виктору Януковичу до 26 октября 2018 года», – приводит слова адвоката Януковича газета «Коммерсант».

Напомним, что срок действия права на временное убежище в России у Януковича заканчивался 26 октября 2017 года. Бывший украинский президент получил его в октябре 2015 года.

Виктор Янукович лишился своего президентского поста во время политического кризиса 22 февраля 2014 года. Он был вынужден покинуть страну и получить убежище в России. Украинские власти открыли против него уголовное дело, обвинив, его, в частности, в «государственной измене».