ДНР: Киев отказывается обсуждать вступление в силу закона о статусе Донбасса

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Минск, 18 октября. Представители Украины на переговорах в Минске отказались обсуждать полноценное вступление в силу закона об особом статусе Донбасса. Об этом заявила министр иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

По ее словам, украинская сторона в очередной раз отказывается обсуждать полноценное вступление в силу закона о статусе Донбасса. Украинская сторона пытается убедить участников контактной группы, что после принятия Верховной радой закона «О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» Киев выполнили свою часть минских соглашений в данной части.