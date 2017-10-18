Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
ЦСКА уступил «Базелю» в домашнем матче Лиги чемпионов
Новороссия
ДНР: Киев отказывается обсуждать вступление в силу закона о статусе Донбасса
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ДНР: Киев отказывается обсуждать вступление в силу закона о статусе Донбасса

    22:49  18 Октября 2017
    38

    ДНР: Киев отказывается обсуждать вступление в силу закона о статусе Донбасса

    Минск, 18 октября.  Представители Украины на переговорах в Минске отказались обсуждать полноценное вступление в силу закона об особом статусе Донбасса. Об этом заявила министр иностранных дел Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

    По ее словам, украинская сторона в очередной раз отказывается обсуждать полноценное вступление в силу закона о статусе Донбасса. Украинская сторона пытается убедить участников контактной группы, что после принятия Верховной радой закона «О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» Киев выполнили свою часть минских соглашений в данной части.

    Автор: Алексей Громов
    #днр #донбасс #украина #донецк #минск
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Полиция загнала митингующих в клетку перед Радой: Семенченко готовится к схватке

        Полиция загнала митингующих в клетку перед Радой: Семенченко готовится к схватке

        18:48   18 Октября 2017
        2122
        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        14:36   18 Октября 2017
        2236
        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        13:24   18 Октября 2017
        1102
        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        11:19   18 Октября 2017
        2928