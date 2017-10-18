Власти ДНР призвали ОБСЕ проверить условия содержания пленных ополченцев

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Донецк, 18 октября. Полномочный представитель Донецкой народной республики на переговорах в Минске Денис Пушилин призвал Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ обратить внимание на условия содержания сторонников ДНР, которые были задержаны Службой безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Пушилина Виктория Талакина.

По ее словам, Пушилин призвал ОБСЕ обратить пристальное внимание на условия содержания заключенных, а также на физическое и психологическое воздействие, которому подвергаются пленные. Кроме того, Пушилин напомнил о судьбе Дарьи Мастикашевой, которая была похищена украинскими силовиками, а в настоящее время незаконно удерживается Службой безопасности Украины.