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Технологии
В Японии прошла первая в истории битва гигантских боевых роботов
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    В Японии прошла первая в истории битва гигантских боевых роботов

    22:31  18 Октября 2017
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    В Японии прошла первая в истории битва гигантских боевых роботов

    Токио, 18 октября. В Японии состоялась первая в мире битва гигантских боевых роботов, в которой приняли участие японские и американские инженеры.

    Честь Токио отстаивала компания Suidobashi Heavy Industry, которая разработала робота Kuratas. Американцы из MegaBots Inc вывели на арену небольшого Iron Glory и его преемника Eagle Prime.

    Как передает издание «Ридус», сражение проходило на территории заброшенного сталелитейного завода.

    В первом раунде Kuratas попросту отправил Iron Glory в нокаут. Однако во втором раунде победа досталась Eagle Prime, пилот которого задействовал бензопилу.

    Напомним, ранее российские ученые предложили включить права роботов в Декларацию прав человека.

    Автор: Алексей Громов
    #роботы
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