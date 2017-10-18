В Японии прошла первая в истории битва гигантских боевых роботов

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Токио, 18 октября. В Японии состоялась первая в мире битва гигантских боевых роботов, в которой приняли участие японские и американские инженеры.

Честь Токио отстаивала компания Suidobashi Heavy Industry, которая разработала робота Kuratas. Американцы из MegaBots Inc вывели на арену небольшого Iron Glory и его преемника Eagle Prime.

Giant Fighting Robots From USA and Japan Engage in an Epic Mechanical Battle https://t.co/bRAR1SYQVc pic.twitter.com/lWJ9resKCe — Laughing Squid (@LaughingSquid) October 18, 2017

Как передает издание «Ридус», сражение проходило на территории заброшенного сталелитейного завода.

В первом раунде Kuratas попросту отправил Iron Glory в нокаут. Однако во втором раунде победа досталась Eagle Prime, пилот которого задействовал бензопилу.

Напомним, ранее российские ученые предложили включить права роботов в Декларацию прав человека.