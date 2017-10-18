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Берлускони предложил провести референдум об автономии во всех областях Италии
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    Берлускони предложил провести референдум об автономии во всех областях Италии

    22:13  18 Октября 2017
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    Берлускони предложил провести референдум об автономии во всех областях Италии

    Рим, 18 октября. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выступил с инициативой проведения референдумов об автономии во всех областях Италии.

    По мнению Берлускони, «центральное правительство должно передать часть полномочий региональным властям».

    Однако экс-премьер выразил сомнения, что сам сможет принять участие в голосовании на референдуме 22 октября. Как сообщает RT со ссылкой на итальянские СМИ, Берлускони собирается посоветоваться со своими адвокатами, чтобы узнать имеет ли он право голоса, поскольку сменил адрес жительства: с Милана на Рим.

    Берлускони предложил провести референдум об автономии во всех областях Италии

    В воскресенье, 22 октября, в областях Венето и Ломбардия состоится региональный консультативный референдум, где жители ответят на вопрос: «Хотите ли вы, чтобы область получила большую автономию?»

    Автор: Олеся Волкова
    #италия #берлускони #референдум
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