Берлускони предложил провести референдум об автономии во всех областях Италии

В Избранное

Рим, 18 октября. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выступил с инициативой проведения референдумов об автономии во всех областях Италии.

По мнению Берлускони, «центральное правительство должно передать часть полномочий региональным властям».

Однако экс-премьер выразил сомнения, что сам сможет принять участие в голосовании на референдуме 22 октября. Как сообщает RT со ссылкой на итальянские СМИ, Берлускони собирается посоветоваться со своими адвокатами, чтобы узнать имеет ли он право голоса, поскольку сменил адрес жительства: с Милана на Рим.

В воскресенье, 22 октября, в областях Венето и Ломбардия состоится региональный консультативный референдум, где жители ответят на вопрос: «Хотите ли вы, чтобы область получила большую автономию?»