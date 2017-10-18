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Украина
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Политика
Война в Афганистане будет продолжаться до тех пор, пока там остаются войска США — эксперт
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    Война в Афганистане будет продолжаться до тех пор, пока там остаются войска США — эксперт

    22:10  18 Октября 2017
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    Война в Афганистане будет продолжаться до тех пор, пока там остаются войска США — эксперт

    Москва, 18 октября. Война на территории Афганистана будет идти до тех пор, пока эту страну не покинут войска Соединенных Штатов Америки. Так считает бывший руководитель Объединенного разведывательного управления Пакистана Асад Дурран.

    Военный эксперт раскритиковал политику Вашингтона, посвященную урегулированию конфликтов в различных регионах мира.

    «Присутствие американских войск на территории Афганистана является одним из тех факторов, которые обусловливают продолжающуюся гражданскую войну в этой стране. И до тех пор, пока в Афганистане присутствует иностранная сила, война там будет неизбежна, она будет продолжаться», — цитирует его слова РИА Новости.

    Напомним, ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу указал на то, что боевики так называемого «Исламского государства»1 стремятся к развитию в Афганистане.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #афганистан
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