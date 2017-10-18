Американец сжег собственный дом, пытаясь избавиться от пауков

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Москва, 18 октября. Житель США устроил пожар в собственном доме, пытаясь избавиться от пауков с помощью газовой горелки. Об этом сообщает британское интернет-издание The Independent.

Инцидент произошел в городе Тусон в штате Аризона. Пожарные прибыли к дому через 10 минут после вызова и обнаружили объятое пламенем строение. Хозяин жилища объяснил, что пытался уничтожить пауков и паутину под домом с помощью газовой горелки, однако в итоге загорелся дом. Пожарным хватило 10 минут, чтобы справиться с огнем.

В доме также находилась престарелая мать виновника пожара. Однако сыну удалось вовремя вынести ее наружу с помощью соседей. В ходе эвакуации старушка получила незначительные повреждения.