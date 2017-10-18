Донбасс: Захарченко подтвердил, что готов участвовать в выборах главы ДНР в 2018 году

В Избранное

Донецк, 18 октября. Руководитель Донецкой народной республики Александр Захарченко подтвердил, что намерен принять участие в выборах Главы ДНР в 2018 году. Об этом он заявил по итогам III съезда актива Общественного движения «Донецкая Республика».

Он прокомментировал просьбу секретаря Торезского отделения ОД ДР Андрея Бедило, который предложил Захарченко стать кандидатом от общественного движения «Донецкая Республика» на должность Главы Республики, сообщает «Донецкое агентство новостей».

«Я долго думал над этим вопросом. Если жители республики верят в меня, конечно, я буду участвовать в выборах в 2018 году. Хочу высказать слова благодарности за доверие, которое высказали мне», – сообщил Захарченко.

Он отметил, что украинские власти не выполняют минские соглашения, поэтому ДНР намерена принять соответствующие меры и провести выборы на должность главы республики в 2018 году. Также Захарченко подтвердил свою готовность принять участие в выборах Главы 2018 года в качестве представителя Общественного движения «Донецкая Республика».