Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Автомобиль протаранил пешеходов в Харькове — погибли пять человек
Новороссия
Донбасс: Захарченко подтвердил, что готов участвовать в выборах главы ДНР в 2018 году
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Донбасс: Захарченко подтвердил, что готов участвовать в выборах главы ДНР в 2018 году

    21:55  18 Октября 2017  /обновлено: 21:55  18 Октября 2017
    57

    Донбасс: Захарченко подтвердил, что готов участвовать в выборах главы ДНР в 2018 году

    Донецк, 18 октября. Руководитель Донецкой народной республики Александр Захарченко подтвердил, что намерен принять участие в выборах Главы ДНР в 2018 году. Об этом он заявил по итогам III съезда актива Общественного движения «Донецкая Республика».

    Он прокомментировал просьбу секретаря Торезского отделения ОД ДР Андрея Бедило, который предложил Захарченко стать кандидатом от общественного движения «Донецкая Республика» на должность Главы Республики, сообщает «Донецкое агентство новостей».

    «Я долго думал над этим вопросом. Если жители республики верят в меня, конечно, я буду участвовать в выборах в 2018 году. Хочу высказать слова благодарности за доверие, которое высказали мне», – сообщил Захарченко.

    Он отметил, что украинские власти не выполняют минские соглашения, поэтому ДНР намерена принять соответствующие меры и провести выборы на должность главы республики в 2018 году. Также Захарченко подтвердил свою готовность принять участие в выборах Главы 2018 года в качестве представителя Общественного движения «Донецкая Республика».

     

    Автор: Антон Зарубин
    #выборы #днр #донбасс #захарченко #2018
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Полиция загнала митингующих в клетку перед Радой: Семенченко готовится к схватке

        Полиция загнала митингующих в клетку перед Радой: Семенченко готовится к схватке

        18:48   18 Октября 2017
        1668
        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        Диспетчера скорой, принимавшую вызов от друзей Марьянова, уволили

        14:36   18 Октября 2017
        2159
        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

        13:24   18 Октября 2017
        1054
        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        11:19   18 Октября 2017
        2840