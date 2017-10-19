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Сирия итоги за сутки на 19 октября 06.00: зачищена часть Эль-Карьятейна, Иссам Захреддин погиб в Дейр эз-Зоре
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    Сирия итоги за сутки на 19 октября 06.00: зачищена часть Эль-Карьятейна, Иссам Захреддин погиб в Дейр эз-Зоре

    6:00  19 Октября 2017
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    Зачищена часть Эль-Карьятейна в провинции Хомс

    Сирия, 19 октября. Неподалеку от Дейр эз-Зора погиб генерал САА Иссам Захреддин. Благодаря ударам ВКС РФ по ИГ1 была освобождена восточная часть Эль-Карьятейна в Хомсе. «Нусра»*** пыталась сбить грузовой самолет с гумпомощью в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: обеспечивали прикрытие САА и ее союзникам близ города Хамима на границе между провинциями Хомс и Дейр эз-Зор; наносили удары по ИГ в районе Эль-Карьятейна к юго-востоку от Хомса.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: проводили ракетные обстрелы позиций радикалов в Восточной Гуте; продвинулись на восемь километров в сторону станции «Т-2» в юго-восточной части Хомса; потеряли одного из лейтенантов САА на северо-востоке Дамаска; продолжили разминирование Меядина в Дейр эз-Зоре; лишились генерала САА Иссама Захреддина в Дейр эз-Зоре.

    «Исламское государство»: утратило восточную часть города Эль-Карьятейн юго-восточнее Хомса; потеряло три населенных пункта в столкновениях с «Тахрир Аш-Шам» к северо-востоку от Хомса.

    «Тахрир Аш-Шам»: оказалась под обстрелом САА на западе Дамаска; пыталась сбить самолет с гумпомощью в провинции Идлиб; подверглась авиаударам ВВС Сирии на севере Хамы и на востоке Идлиба.

    Курды: захватили населенный пункт Сафират Аль-Тахтани северо-восточнее Дейр эз-Зора; полностью потеряли провинцию Киркук в Ираке.

    Международная коалиция: проводила боевые вылеты в городе Абу Кемаль на сирийско-иракской границе, погибли 23 мирных жителя.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    В течение дня правительственные войска несколько раз открывали огонь из ракетных установок по укрепрайонам исламистов группировки «Файлак Ар-Рахман» в квартале Джобар в Восточной Гуте Дамаска. Военнослужащие 40-й бригады 4-й дивизии Сирийской арабской армии (САА) нанесли более 30 ударов по оборонительным сооружениям боевиков. Как передавал новостной портал Al Masdar News, силам САР удалось занять несколько стратегических позиций, однако в ходе противостояния погиб один из старших лейтенантов САА, сообщал Twitter-канал (faridfouad10).

    На западе региона вблизи населенного пункта Бейт Джинн артиллерийские дивизионы САР совместно с ВВС Сирии продолжили обстреливать опорные пункты боевиков. Об этом сообщал информационный портал Smart News Agency. Оппозиционные порталы заявляли, что исламистам удалось уничтожить два танка и «Шилку» армии САР. Тем не менее подтверждения данные сведения так и не получили.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    К юго-востоку от Хомса продолжились жестокие бои между сирийскими войсками при поддержке ВКС России с одной стороны и радикалами «Исламского государства»1 с другой. Как передавало информационное агентство Al Masdar News, в результате столкновений под контроль правительственной армии полностью перешла восточная часть города Эль-Карьятейн. В районе населенного пункта, тем не менее, все еще остаются несколько сотен радикалов террористической группировки.

    После недавней контратаки ИГИЛовцев на границе между провинциями Хомс и Дейр эз-Зор САА вместе с проасадовскими отрядами и под прикрытием российских военных самолетов возобновила наступление недалеко от города Хамима. Согласно данным новостного портала Damascus Now, силам САР удалось продвинуться к станции «Т-2» на восемь километров. О потерях со стороны ИГИЛ1 в живой силе и технике не сообщалось.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    В минувшие сутки саперы Сирийской арабской армии (САА) продолжили разминировать территории Меядина, в то время как пехотные части САА при поддержке ВКС РФ развивали наступление в направлении месторождения Аль-Умар. Также продолжились бои в предместьях административного центра провинции. Близ населенного пункта Хувейджат Сакр северо-восточнее столицы региона погиб Иссам Захреддин — генерал 104-й бригады САА, державшей оборону Дейр эз-Зора порядка трех лет. Тело погибшего уже прибыло в Дамаск. По сообщению информагентства Al Masdar News, похороны состоятся в родной деревне Захреддина под названием Тарба в провинции Эс-Сувейда

    Стало известно, что части Демократической армии Сирии**** (SDF), завершившие операцию «Гнев Евфрата» в Ракке, присоединятся к военной кампании «Буря Джазиры». Тем временем уже находящиеся в Дейр эз-Зоре курдские отряды захватили населенный пункт Сафират Аль-Тахтани. Об этом сообщал военный источник в сети Twitter (QSD_Jabha). Кроме того, воздушные атаки в провинции также возобновила западная коалиция во главе с США. В результате авиаударов коалиционной авиации в городе Абу Кемаль были убиты по меньшей мере 23 человека из числа мирного населения.

    Гуманитарная помощь от Ирана прибыла в населенные пункты Харабеш, Аль-Тахтух и Аль-Джафра, сообщал информационный портал Damascus Now. Жители получили наборы с продовольствием и канцелярскими принадлежностями.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Военные самолеты ВКС РФ и ВВС Сирии на протяжении всего дня продолжали атаковать военные объекты коалиции «Тахрир Аш-Шам» в южной и восточной частях региона. Согласно информации Twitter-канала (islamnedaa3), авиаудары союзников пришлись на укрепрайоны исламистов вблизи населенных пунктов Синджар, Абу Зухур и Ат-Таманиа. Об итогах боевых вылетов никакой информации не поступало.

    Самолеты, перевозившие гуманитарный груз для жителей шиитских городов Аль-Фуа и Кефрая, расположенных к северо-востоку от Идлиба, подверглись неожиданной атаке со стороны радикалов «Ан-Нусры». Тем не менее, несмотря на обстрелы боевиков, гуманитарную помощь все же удалось доставить, передавал военный источник в сети Twitter (ilyes768).

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Хама

    В северной части Хамы в течение суток фиксировались вооруженные стычки между правительственными силами и отрядами исламистской группировки «Тахрир Аш-Шам». Согласно информации новостного портала Smart News Agency, значительную поддержку сирийским войскам и их союзникам оказывали российские ВКС, наносившие авиаудары по военным объектам радикалов на окраинах населенных пунктов Аль-Латамина, Аль-Хазм, и Аль-Хамра. О потерях сторон все еще не сообщалось.

    Исламисты «Ан-Нусры» продолжили вести бои с террористами «Исламского государства», бежавшими из «Акербатского котла». По сведениям информационного агентства Fars News, в результате столкновений боевики вернули контроль над населенным пунктом Сарха Аль-Джанубия и еще двумя деревнями, а также ликвидировали порядка десяти ИГИЛовцев и несколько единиц военной техники ИГ. Во второй половине дня противники вели бои в районе населенного пункта Аль-Джакузия.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Провинция Киркук полностью перешла под контроль вооруженных сил Ирака и Сил народной мобилизации, о чем заявило иракское командование в начале дня. Однако стало известно, что часть курдских отрядов пешмерга все-таки оказала сопротивление проправительственным войскам, несмотря на приказ командования. В ходе вооруженного противостояния были убиты как минимум десять курдов, сообщал Twitter-канал (AlkhaleejOnline). Часть мирного населения покинула свои дома и бежала в безопасные районы во время интенсивных перестрелок. Напомним, конфликт между курдскими силами и иракской армией произошел на почве политических разногласий. Большинство жителей Иракского Курдистана проголосовало за отделение от Ирака на референдуме 25 сентября. В свою очередь, Багдад не признал законность голосования.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #ирак #саа #коалиция #дейр эз-зор #новости сирии #идлиб #хомс
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    Сирия итоги за сутки на 19 октября 06.00: зачищена часть Эль-Карьятейна, Иссам Захреддин погиб в Дейр эз-Зоре
    Сирия новости 18 октября 19.30: «Нусра» обстреляла самолеты с гумпомощью, САА и ВКС РФ приблизились к станции «Т-2»
    Сирия новости 18 октября 16.30: 23 человека погибли под ударами США, генерал САА Иссам Захреддин погиб в Дейр эз-Зоре
    Сирия новости 18 октября 12.30: курды из Ракки направятся в Дейр эз-Зор, коалиция США бомбит Абу Кемаль
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