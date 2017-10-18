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Украина
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Происшествия
Россиянка погибла при прыжке с вингсьютом во Франции
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    Россиянка погибла при прыжке с вингсьютом во Франции

    21:58  18 Октября 2017
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    Россиянка погибла при прыжке с вингсьютом во Франции

    Париж, 18 октября. Гражданка России погибла при прыжке с вингсьютом во Франции, сообщили в посольстве Российской Федерации в Париже.

    «Россиянка погибла при занятии экстремальным видом спорта — прыжке с вингсьютом в Верхней Савойе, как нам сообщили в полиции», — цитирует источник в посольстве РИА Новости.

    Вингсьют представляет собой костюм, который используется для прыжков. У него есть три специальных надувных крыла, которые позволяют человеку развить в воздухе скорость порядка 300 километров в час.

    Россиянка погибла при прыжке с вингсьютом во Франции

    Ранее сообщалось о том, что мотоциклист получил серьезные травмы после столкновения с иномаркой в Прикамье.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #франция #посольство #россиянка #вингсьют #прыжок
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