Россиянка погибла при прыжке с вингсьютом во Франции

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Париж, 18 октября. Гражданка России погибла при прыжке с вингсьютом во Франции, сообщили в посольстве Российской Федерации в Париже.

«Россиянка погибла при занятии экстремальным видом спорта — прыжке с вингсьютом в Верхней Савойе, как нам сообщили в полиции», — цитирует источник в посольстве РИА Новости.

Вингсьют представляет собой костюм, который используется для прыжков. У него есть три специальных надувных крыла, которые позволяют человеку развить в воздухе скорость порядка 300 километров в час.

Ранее сообщалось о том, что мотоциклист получил серьезные травмы после столкновения с иномаркой в Прикамье.