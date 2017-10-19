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Путин поздравил петербургский театр имени Комиссаржевской с 75-летием
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    Путин поздравил петербургский театр имени Комиссаржевской с 75-летием

    0:00  19 Октября 2017
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    Путин поздравил петербургский театр имени Комиссаржевской с 75-летием

    Москва, 18 октября. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Петербургского государственного академического драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской с 75-летием со дня создания театра. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

    «Основанный в суровом 1942 году, театр стал одним из легендарных символов стойкости и несгибаемой воли жителей блокадного Ленинграда, примером самоотверженного служения деятелей искусства непреходящим гуманистическим ценностям и идеалам», — говорится в сообщении.

    Президент подчеркнул, что театр продолжает развиваться, а также радовать своих поклонников яркими и интересными премьерами. Путин пожелал коллективу неиссякаемого вдохновения и всего самого хорошего.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #театр имени комиссаржевской
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