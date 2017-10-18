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Названа дата премьеры нового дорожного гиперкара McLaren
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    Названа дата премьеры нового дорожного гиперкара McLaren

    21:50  18 Октября 2017
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    Названа дата премьеры нового дорожного гиперкара McLaren

    Лондон, 18 октября. Британская компания McLaren создает дорожный гиперкар, который станет топ-моделью линейки Ultimate Series.

    Согласно предварительным данным, премьера нового автомобиля состоится уже в первом квартале 2018 года. Он является преемником снятых с производства гиперкаров McLaren P1 и McLaren P1 GTR.

    Кроме того, модель будет сертифицирована для использования на дорогах общего пользования.

    Напомним, в 2017 году гиперкар McLaren P1 LM установил рекорд на легендарной трассе Нюрбургринг, преодолев один круг всего за 6 минут и 43,2 секунды. Это стало возможным благодаря тому, что автомобиль был изготовлен из легких сплавов. Кроме того, создатели модернизировали его аэродинамику.

    Автор: Алексей Громов
    #mclaren
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