Названа дата премьеры нового дорожного гиперкара McLaren

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Лондон, 18 октября. Британская компания McLaren создает дорожный гиперкар, который станет топ-моделью линейки Ultimate Series.

Согласно предварительным данным, премьера нового автомобиля состоится уже в первом квартале 2018 года. Он является преемником снятых с производства гиперкаров McLaren P1 и McLaren P1 GTR.

Кроме того, модель будет сертифицирована для использования на дорогах общего пользования.

Напомним, в 2017 году гиперкар McLaren P1 LM установил рекорд на легендарной трассе Нюрбургринг, преодолев один круг всего за 6 минут и 43,2 секунды. Это стало возможным благодаря тому, что автомобиль был изготовлен из легких сплавов. Кроме того, создатели модернизировали его аэродинамику.