Названа дата премьеры нового дорожного гиперкара McLaren
Лондон, 18 октября. Британская компания McLaren создает дорожный гиперкар, который станет топ-моделью линейки Ultimate Series.
Согласно предварительным данным, премьера нового автомобиля состоится уже в первом квартале 2018 года. Он является преемником снятых с производства гиперкаров McLaren P1 и McLaren P1 GTR.
Кроме того, модель будет сертифицирована для использования на дорогах общего пользования.
#McLaren has teased its as-yet-unnamed Ultimate Series successor to the P1… https://t.co/UvyoyrIRe8 pic.twitter.com/QWhUpbXXne— Auto Express (@AutoExpress) October 18, 2017
Напомним, в 2017 году гиперкар McLaren P1 LM установил рекорд на легендарной трассе Нюрбургринг, преодолев один круг всего за 6 минут и 43,2 секунды. Это стало возможным благодаря тому, что автомобиль был изготовлен из легких сплавов. Кроме того, создатели модернизировали его аэродинамику.