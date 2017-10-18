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Технологии
Создатели Google возведут в Канаде «город будущего»
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    Создатели Google возведут в Канаде «город будущего»

    21:34  18 Октября 2017
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    Создатели Google возведут в Канаде «город будущего»

    Торонто, 18 октября. В Канаде планируются создать «город будущего» – поселение, где будут в полной мере реализованы технологии беспилотного общественного транспорта и роботов-курьеров. Проект намерена реализовать компания Alphabet Inc., чьей дочерней компанией является Google.

    Корпорация намерена реализовать в городе ряд перспективных проектов, включая беспилотный общественный транспорт, адаптивные светофоры, модульные дома и роботов-курьеров.

    «Для нас это не просто случайный проект. Это результат почти десятилетия размышлений о том, как технологии могут изменить человеческие жизни», – приводит слова председателя совета директоров Alphabet Эрика Шмидта газета «Известия».

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже поддержал инициативу корпорации, отметив, что подобный проект поможет в будущем «строить более чистые, умные, экологичные города». Отмечается, что только реализация начального этапа обойдется Alphabet в 50 миллионов долларов.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #google #канада #торонто #alphabet
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