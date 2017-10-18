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Технологии
Интимные фото пользователей iPhone защитит от хакеров новое приложение
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    Интимные фото пользователей iPhone защитит от хакеров новое приложение

    21:27  18 Октября 2017
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    Интимные фото пользователей iPhone защитит от хакеров новое приложение

    Лос-Анджелес, 18 октября. Разработано приложение, которое сможет защитить от хакеров интимные фотографии пользователей iPhone, сообщили авторы проекта — предприниматели из Калифорнийского университета в Беркли.

    Бизнесмены создали специальное фотоприложение. Программа Nude способна найти в смартфоне обнаженные фото и перенести их в приватное хранилище. Чтобы получить доступ к снимках пользователь должен ввести специальный код. 

    Кроме того, приложение может в экстренном режиме удалить провокационные фотографии как на гаджете, так и в iCloud.

    Интимные фото пользователей iPhone защитит от хакеров новое приложение

    Авторы проекта Джессики Чиу и Уай-Си Ченя признались, что идея пришла им на ум после очередного Celebgate — массового слива в Интернет интимных снимков известных девушек.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #iphone #хакеры #интернет #телефон #фото #приложение #интим #celebgate
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