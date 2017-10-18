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Технологии
Ford отзывает в Северной Америке 1,3 млн пикапов
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    Ford отзывает в Северной Америке 1,3 млн пикапов

    21:25  18 Октября 2017
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    Ford отзывает в Северной Америке 1,3 млн пикапов

    Москва, 18 октября. Компания Ford Motor отзывает в Северной Америке 1,3 миллиона автомобилей из-за проблем, связанных с дефектом замка боковых дверей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

    Отзыву подлежат пикапы Ford F-150 и Ford Super Duty, которые были произведены с 2015 по 2017 год. Компания намерена заменить замки боковых дверей, которые из-за дефекта могут препятствовать открыванию двери, а также могут стать причиной открытия двери во время движения автомобиля.

    Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для клиентов компании. Представители Ford Motor заявили, что стоимость отзывной кампании составит 267 миллионов долларов.

    Автор: Алексей Громов
    #автомобиль #ford motor #дефект
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