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Пушилин: Киев отвлекает внимание от протестов обвинениями в адрес ДНР
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    Пушилин: Киев отвлекает внимание от протестов обвинениями в адрес ДНР

    23:00  18 Октября 2017
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    Пушилин: Киев отвлекает внимание от протестов обвинениями в адрес ДНР

    Донецк, 18 октября. Власти Украины искусственно нагнетают ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы отвлечь внимание международной общественности от протестных акций в Киеве. Об этом заявил председатель Верховного совета ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, украинская сторона обвиняет Вооруженные силы ДНР в обстрелах, чтобы отвлечь внимание международной общественности от событий, которые происходят в Киеве.

    «Обвинения ДНР в обстрелах, в обострении ситуации на линии соприкосновения, в срыве договоренностей – все это так называемый информационный шум, при помощи которого правительство через СМИ манипулирует общественным мнением», — заявил Пушилин.

    Напомним, 17 октября у стен Верховной рады прошла акция протеста, организованная рядом украинских политических сил, в том числе партией Михаила Саакашвили «Движение новых сил». Протестующие требовали отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд, а также внести изменения в избирательное законодательство. Ближе к вечеру митингующие установили палатки около здания парламента, заявив, что не уйдут до тех пор, пока украинские власти не выполнят их требования.

    Автор: Алексей Громов
    #пушилин #днр #киев #донбасс #украина
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