Порошенко отказался встретиться с депутатами, организовавшими митинг в Киеве – Найем

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Киев, 18 октября. Встреча депутатов, организовавших митинг возле здания Верховной рады в Киеве, с президентом Украины Петром Порошенко в среду вечером не состоялась. Об этом рассказал депутат фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Мустафа Найем.

Ряд украинских СМИ ранее подтвердил готовность Порошенко провести встречу с Найемом, который является одним из организаторов митинга у здания Рады. Администрация президента уточнила, что инициатором встречи был сам депутат.

«Президент не захотел встретиться с представителями акции «Большая политическая реформа». Вместе со мной пришли Светлана Залищук (БПП), Сергей Лещенко (БПП), Юрий Левченко (представитель партии «Свобода») и Юрий Деревянко (внефракционный депутат)», – приводит слова Найема «Газета.ru».

По словам депутата, Порошенко заявил, что согласен провести встречу лишь с частью группы, отказавшись встречаться с Левченко и Деревянко. Так как для организаторов митинга данные условия были неприемлемыми, встреча не состоялась.