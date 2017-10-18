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Украина
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Порошенко отказался встретиться с депутатами, организовавшими митинг в Киеве – Найем
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    Порошенко отказался встретиться с депутатами, организовавшими митинг в Киеве – Найем

    21:19  18 Октября 2017
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    Порошенко отказался встретиться с депутатами, организовавшими митинг в Киеве – Найем

    Киев, 18 октября. Встреча депутатов, организовавших митинг возле здания Верховной рады в Киеве, с президентом Украины Петром Порошенко в среду вечером не состоялась. Об этом рассказал депутат фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Мустафа Найем.

    Ряд украинских СМИ ранее подтвердил готовность Порошенко провести встречу с Найемом, который является одним из организаторов митинга у здания Рады. Администрация президента уточнила, что инициатором встречи был сам депутат.

    «Президент не захотел встретиться с представителями акции «Большая политическая реформа». Вместе со мной пришли Светлана Залищук (БПП), Сергей Лещенко (БПП), Юрий Левченко (представитель партии «Свобода») и Юрий Деревянко (внефракционный депутат)», – приводит слова Найема «Газета.ru».  

    По словам депутата, Порошенко заявил, что согласен провести встречу лишь с частью группы, отказавшись встречаться с Левченко и Деревянко. Так как для организаторов митинга данные условия были неприемлемыми, встреча не состоялась.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #киев #порошенко #рада #митинг #найем
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