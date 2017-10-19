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Сирия новости 19 октября 07.00: курды несут потери в Хасаке, ВКС РФ и ВВС САР уничтожили командира ИГ в Хомсе
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    Сирия новости 19 октября 07.00: курды несут потери в Хасаке, ВКС РФ и ВВС САР уничтожили командира ИГ в Хомсе

    7:00  19 Октября 2017
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    ВКС РФ

    Сирия, 19 октября. В результате операции ВКС РФ и ВВС САР близ города Эль-Карьятейн в Хомсе был уничтожен один из влиятельнейших командиров ИГ1. Отряды SDF**** несут потери в боях с террористами на юге Хасаки. Армия Ирака готовит спецоперацию на границе провинций Аль-Анбар и Дейр эз-Зор, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: вместе с подразделениями САА уничтожили 13 и ранили еще 20 боевиков ИГ на левом берегу Евфрата к востоку от Дейр эз-Зора; в ходе совместной с ВВС Сирии операции ликвидировали одного из влиятельнейших командиров ИГИЛ1 вблизи города Эль-Карьятейн

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут ракетные обстрелы позиций «Файлак ар-Рахман» в Восточной Гуте; благодаря поддержке ВКС РФ заняли часть позиций на окраине поселения Ат-Табия в провинции Дейр эз-Зор.

    «Исламское государство» (ИГИЛ): минирует здания и дороги в кварталах Дейр эз-Зора дистанционно управляемыми СВУ. 

    «Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): наращивает боевую мощь на севере Эль-Кунейтры в преддверии возможного удара по городам Аль-Баас и Хадер.

    Курды: сдержали попытку отрядов ИГ прорваться с юга Хасаки в Дейр эз-Зор, но потеряли 10 бойцов убитыми и 12 ранеными.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    В восточных предместьях Дамаска продолжаются бои между Сирийской арабской армией (САА) и исламистской группировкой «Файлак ар-Рахман», выступающей в регионе совместно с террористической организацией «Джебхат ан-Нусра», сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. По данным SOHR, военнослужащие армии САР в настоящее время ведут ракетные обстрелы позиций боевиков в окрестностях оккупированных городов Дума, Мисраба и Бейт Сава к северо-востоку от столицы.

    В Восточной Гуте, где еще с 2011-го года базируются боевики антиправительственных формирований, установлен режим тишины в рамках соглашения о формировании в этом регионе одной из зон деэскалации. Однако некоторые группировки продолжают упорное сопротивление.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    В ходе совместного боевого вылета самолетов ВВС САР и ВКС РФ в районе города Эль-Карьятейн, расположенного на юго-востоке провинции Хомс, был ликвидирован высокопоставленный командир «Исламского государства»1 сирийского происхождения Басем Аль-Дахил, передает информационный портал Al Masdar News. Отмечается, что уничтоженный боевик был одним из наиболее влиятельных членов крупнейшей террористической организации.

    Напомним, боевики ИГИЛ отбили часть позиций в районе города Эль-Карьятейн несколько недель назад в результате неожиданной атаки. Отряды террористов двигались со стороны южной границы САР. Как подчеркнули в Министерстве обороны РФ, главари группировки, очевидно, располагали разведданными, поскольку смогли легко обойти блокпосты САА. Предполагается, что к планированию контратаки в этом регионе могли быть причастны представители американских спецслужб.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Террористы, оказавшиеся в осажденном положении в юго-восточных районах Дейр эз-Зора, продолжают минирование строений и дорог города, сообщает местный новостной портал DeirEzzor24. При этом боевики отступая из того или иного квартала, ждут, пока позиции займут сирийские военнослужащие, и после этого дистанционно активируют взрывные устройства. Напомним, на данный момент боевики занимают уже менее 1/5 территории административного центра региона.

    Противостояние продолжается и на восточном берегу Евфрата. Как сообщает Damascus Now, правительственные войска при помощи ВКС РФ отбили у террористов часть позиций в восточной части поселения Ат-Табия. В целом террористическая группировка несет серьезные потери в живой силе в ходе боев на левом побережье: в результате последних боевых действий были уничтожены 13 и ранены еще 20 боевиков.

    Тем не менее, по информации закрытых Telegram-каналов ИГ, главари формирования уже готовятся дать отпор: в регион было переброшено около 20 террористов, еще примерно столько же планируется передислоцировать на левый берег в ближайшее время. Кроме того, в районе сформирован отряд смертников на заминированных автомашинах, которые будут задействованы в случае дальнейшего продвижения войск САР и российской боевой авиации вблизи Ат-Табии.

    Провинция Хасака

    Карта военных действий — Хасака

    На юге провинции Хасака в районе города Маркада фиксировались ожесточенные столкновения между бойцами курдских военизированных отрядов и террористами «Исламского государства». По данным ANF News, боевики, охваченные курдами с трех сторон, продолжают оказывать ожесточенное сопротивление. Однако часть базирующейся в регионе группировки ИГ все же отошла к иракской границе.

    Как передавал курдский портал ARA News, Сирийские демократические силы (SDF) отразили нападение отрядов ИГИЛ к югу от Маркады и тем самым пресекли попытку боевиков прорваться к Дейр эз-Зору. Согласно сведениям подконтрольных исламистам источников, тем не менее, в ходе столкновений в этом районе были убиты 10 курдских бойцов, еще 12 получили ранения.

    Провинция Эль-Кунейтра

    Карта военных действий — Эль-Кунейтра

    Боевики «Джебхат ан-Нусры», базирующиеся вблизи линии разграничения с правительственными войсками САР на севере провинции Эль-Кунейтра, продолжают наращивать боевую мощь в преддверии возможного нового наступления, передают местные активисты. Предполагается, что в ближайшее время в этом районе для атак блокпостов САА могут быть задействованы смертники на «джихад-мобилях».

    Главари «Хайят Тахрир аш-Шам» планируют расширить зону контроля над участком трассы, связывающей административный центр провинции с Дамаском. С этой целью боевики могут в скором времени предпринять серию атак позиций сирийской армии близ населенных пунктов Аль-Баас и Хадер. Информация об этом появилась на закрытых Telegram-каналах «Ан-Нусры».

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Иракская армия завершает подготовку к операции по выдавливанию боевиков в район города Аль-Каим и последующему блокированию основных маршрутов перехода на сирийско-иракской границе. По информации ARA News, одна из целей данного наступления — создание благоприятных условий для выхода подразделений «Демократических сил» к приграничному сирийскому городу Абу Кемаль.

    Напомним, «Исламское государство» по-прежнему контролирует значительную часть западной провинции Аль-Анбар, граничащей с сирийским Дейр эз-Зором. Согласно данным закрытых каналов ИГ в Telegram, в этом районе на данный момент остается больше 1000 боеспособных членов группировки.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #дамаск #вкс рф #игил #курды #ирак #саа #дейр эз-зор #хасака #джебхат ан-нусра #хомс #эль-кунейтра #восточная гута #аль-анбар
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