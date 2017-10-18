Собчак рассказала, как Путин отреагировал на ее намерение идти на выборы

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Москва, 18 октября. Телеведущая Ксения Собчак заявила, что уже рассказала президенту России Владимиру Путину о своем намерении участвовать в выборах главы государства в 2018 году.

Собчак ранее сообщила, что намерена баллотироваться в президенты России. Кроме того, она добавила, что об этом уже знает российский президент.

«Я — за искрение и прозрачные отношения в политике, — объяснила она. — С Владимиром Владимировичем мою семью связывали большие отношения еще со времен Санкт-Петербурга, поэтому я посчитала правильным, что я приняла такое решение».

По словам телеведущей, новость она сообщила Путину после съемок фильма о ее отце Анатолии Собчаке — бывшем мэре Петербурга. Собчак брала интервью у Путина для этой картины.

«Он сказал, что каждый человек вправе принимать свои решения и должен за них нести ответственность, — цитирует ее телеканал «Дождь». — У меня не сложилось ощущения, что ему понравилось то, что я сказала, но вот он сказал вот эту одну фразу и далее спросил про здоровье моей мамы».

Светская львица призналась, что плохо разбирается в реакциях Путина, однако ей «показалось, что ему это не понравилось».

В Сети в это время уже появилось первое видео Собчак после объявления о своих планах.