Минобороны РФ: более 600 жителей в провинции Алеппо вернулись к мирной жизни

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Москва, 18 октября. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии совместно с администрацией провинции Алеппо ведут работу по возвращению мирных жителей в свои дома, которые они были вынуждены покинуть после начала боевых действий. Об этом заявил заместитель командующего российской военной группировкой на территории Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

По его словам, с начала сентября при содействии российских военных и администрации провинции Алеппо в родные дома вернулись 137 семь семей в количестве 658 человек. Кроме того, офицеры Центра и представители администрации Алеппо осуществляют контроль условий размещения возвратившихся семей, а также оказывают помощь в налаживания их быта и трудоустройства.