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Срок действия программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» продлят на 2018 год
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    Срок действия программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» продлят на 2018 год

    21:11  18 Октября 2017  /обновлено: 21:19  18 Октября 2017
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    Срок действия программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» продлят на 2018 год

    Москва, 18 октября. Срок действия программ по поддержке спроса на машины в РФ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» будет продлен на 2018 год. Об этом сообщили в среду представители министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

    Как отметили в ведомстве, за последние несколько месяцев в России на льготных условиях было продано около 48 тысяч автомобилей.

    «Заложенный на 2017 год целевой показатель в 58 тысяч проданных автомобилей будет достигнут уже на текущей неделе. «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» будут вновь действовать с начала 2018 года», — указано в заявлении пресс-службы.

    Напомним, ранее стало известно о том, что министерство финансов Российской Федерации предложило с 2018 года повысить утилизационный сбор на подержанные автомобили. Это позволит пополнить федеральный бюджет на 28 миллиардов рублей.

    Автор: Алексей Громов
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