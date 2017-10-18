Госдеп США отказался комментировать намерение Собчак участвовать в выборах-2018

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Вашингтон, 18 октября. В Госдепартаменте США оставили без комментария намерение российской телеведущей Ксении Собчак баллотироваться на выборах президента в 2018 году.

Представителя Госдепартамента США попросили прокомментировать заявление Собчак о том, что она будет баллотироваться в президенты России.

«У нас нет комментариев на эту тему», — цитирует РИА Новости представителя Вашингтона.

Ранее известная телеведущая предложила своим подписчикам в Instagram перейти на другой сайт, который, как оказалось, посвящен ее участию в президентских выборах в 2018 году. Собчак представила себя, как кандидата «против всех». Она добавила, что считает свое участие в выборах-2018 шагом на пути «к столь необходимым нашей стране преобразованиям».