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Госдеп США отказался комментировать намерение Собчак участвовать в выборах-2018
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    Госдеп США отказался комментировать намерение Собчак участвовать в выборах-2018

    20:50  18 Октября 2017
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    Госдеп США отказался комментировать намерение Собчак участвовать в выборах-2018

    Вашингтон, 18 октября. В Госдепартаменте США оставили без комментария намерение российской телеведущей Ксении Собчак баллотироваться на выборах президента в 2018 году.

    Представителя Госдепартамента США попросили прокомментировать заявление Собчак о том, что она будет баллотироваться в президенты России.

    «У нас нет комментариев на эту тему», — цитирует РИА Новости представителя Вашингтона.

    Госдеп США отказался комментировать намерение Собчак участвовать в выборах-2018

    Ранее известная телеведущая предложила своим подписчикам в Instagram перейти на другой сайт, который, как оказалось, посвящен ее участию в президентских выборах в 2018 году. Собчак представила себя, как кандидата «против всех». Она добавила, что считает свое участие в выборах-2018 шагом на пути «к столь необходимым нашей стране преобразованиям».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #президент #собчак #госдепартамент #выборы-2018
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