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Новости Сирии
Минобороны РФ: более 600 жителей в провинции Алеппо вернулись к мирной жизни
Новости Сирии
Сирия: российские военные доставили гумпомощь в провинции Хама и Эс-Сувейда
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    Сирия: российские военные доставили гумпомощь в провинции Хама и Эс-Сувейда

    20:33  18 Октября 2017
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    Сирия: российские военные доставили гумпомощь в провинции Хама и Эс-Сувейда

    Москва, 18 октября. Представители Российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию в провинции Хама. Об этом заявил заместитель командующего российской военной группировкой на территории Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

    По его словам, российские военные доставили в населенный пункт Хальдия продукты питания, среди которых рис, мука, сахар. Офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон передали мирным жителям 600 продовольственных наборов. Общий вес гуманитарной помощи составил 2,5 тонны.

    Кроме того, при поддержке российских военных совместным конвоем Сирийского арабского Красного Полумесяца и Международного Комитета Красного Креста была доставлена гуманитарная помощь в населенный пункт Канакер в провинции Эс-Сувейда. В составе гуманитарного груза были продовольственные наборы, 500 матрасов, 1500 одеял, детские средства гигиены, вода и санитарные материалы.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #гумпомощь #хама #минобороны рф #эс-сувейда
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