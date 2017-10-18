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Новости Сирии
Минобороны РФ: более 600 жителей в провинции Алеппо вернулись к мирной жизни
Новости Сирии
Сирия: три населенных пункта в Идлибе и Хомсе присоединились к перемирию
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    Сирия: три населенных пункта в Идлибе и Хомсе присоединились к перемирию

    20:41  18 Октября 2017
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    Сирия: три населенных пункта в Идлибе и Хомсе присоединились к перемирию

    Москва, 18 октября. Еще три населенных пункта в провинциях Идлиб и Хомс присоединились к режиму прекращения боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом в среду сообщили представители российского Центра по примирению сторон конфликта в Сирии.

    Речь идет о поселениях Кафер-Мус, Флайфель и Теснин.

    «Подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий трех населенных пунктов: Кафер-Мус и Флайфель (провинции Идлиб), находящихся в зоне деэскалации №1, населенного пункта Теснин провинции Хомс»? — указано в заявлении ведомства.

    Кроме того, российские офицеры провели переговоры с лидерами 16 племен, которые населяют провинцию Алеппо.

    Напомним, ранее стало известно о том, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел переговоры со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия
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