Сирия: три населенных пункта в Идлибе и Хомсе присоединились к перемирию

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Москва, 18 октября. Еще три населенных пункта в провинциях Идлиб и Хомс присоединились к режиму прекращения боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом в среду сообщили представители российского Центра по примирению сторон конфликта в Сирии.

Речь идет о поселениях Кафер-Мус, Флайфель и Теснин.

«Подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий трех населенных пунктов: Кафер-Мус и Флайфель (провинции Идлиб), находящихся в зоне деэскалации №1, населенного пункта Теснин провинции Хомс»? — указано в заявлении ведомства.

Кроме того, российские офицеры провели переговоры с лидерами 16 племен, которые населяют провинцию Алеппо.

Напомним, ранее стало известно о том, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел переговоры со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.