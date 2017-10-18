Митингующие в Киеве депутаты отправились на встречу с Порошенко

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Киев, 18 октября. Депутаты Верховной рады, которые приняли участие в митинге под стенами здания парламента в Киеве, отправились на встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщил в среду нардеп от партии «Блок Петра Порошенко» (БПП) Мустафа Найем.

«Я вместе с народными депутатами Светланой Залищук и Юрием Левченко идем на встречу с президентом. Остальные народные депутаты, которые хотели встретиться с главой государства, сейчас вынуждены оставаться на Грушевского на случай повторных столкновений», — подчеркнул он.

По словам политика, правоохранительные органы пообещали вскоре отпустить задержанных участников акции протеста.

Напомним, ранее стало известно о том, что Нацполиция Украины попытались взять штурмом палаточный городок митингующих, который был разбит под стенами Верховной рады.