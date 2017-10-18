Суд в Москве арестовал главного конструктора МВД России

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Москва, 18 октября. Басманный суд Москвы арестовал главного конструктора министерства внутренних дел России Андрея Нечаева.

Басманный суд арестовал Нечаева до 17 декабря этого года. Главный конструктор МВД России является подозреваемым по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», передает RT.

Нечаев был задержан во время выставки «Интерполитех-2017». После этого главного конструктора министерства внутренних дел доставили на допрос.

Отмечается, что он занимает должность временно исполняющим обязанности руководителя научно-производственного объединения «Спецтехника и связь» МВД России.

Накануне режиссер Кирилл Серебренников обратился к Басманному суду с просьбой разрешить закончить работу над балетом «Нуреев» в Большом театре и съемки фильма о Викторе Цое.