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Политика
Россия рассчитывает, что Киев не будет использовать протесты у Рады для эскалации в Донбассе
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    Россия рассчитывает, что Киев не будет использовать протесты у Рады для эскалации в Донбассе

    20:10  18 Октября 2017
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    Россия рассчитывает, что Киев не будет использовать протесты у Рады для эскалации в Донбассе

    Москва, 18 октября. Россия рассчитывает, что правительство Украины не будет использовать протестные акции в Киеве для эскалации ситуации в Донбассе. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

    В ведомстве отметили, что Москва внимательно следит за протестами в Киеве, которые свидетельствуют об усталости в украинском обществе от невыполненных обещаний нынешних властей.

    «Рассчитываем, что киевское руководство не будет пытаться использовать нынешнюю политическую турбулентность для очередной эскалации ситуации в Донбассе», — говорится в сообщении.

    Напомним, 17 октября у здания Верховной рады началась акция протеста, организованная украинскими оппозиционными силами. Ближе к вечеру участники акции разбили у стен Верховной рады палаточный городок. Вечером 18 октября украинский спецназ предпринял попытку штурма палаточного городка митингующих. Штурм длился несколько минут. Силовики применили слезоточивый газ и задержали 11 митингующих.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #киев #донбасс #украина #мид рф #протесты
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