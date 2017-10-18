Россия рассчитывает, что Киев не будет использовать протесты у Рады для эскалации в Донбассе

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Москва, 18 октября. Россия рассчитывает, что правительство Украины не будет использовать протестные акции в Киеве для эскалации ситуации в Донбассе. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что Москва внимательно следит за протестами в Киеве, которые свидетельствуют об усталости в украинском обществе от невыполненных обещаний нынешних властей.

«Рассчитываем, что киевское руководство не будет пытаться использовать нынешнюю политическую турбулентность для очередной эскалации ситуации в Донбассе», — говорится в сообщении.

Напомним, 17 октября у здания Верховной рады началась акция протеста, организованная украинскими оппозиционными силами. Ближе к вечеру участники акции разбили у стен Верховной рады палаточный городок. Вечером 18 октября украинский спецназ предпринял попытку штурма палаточного городка митингующих. Штурм длился несколько минут. Силовики применили слезоточивый газ и задержали 11 митингующих.