Песков прокомментировал свой разговор с Познером об интервью с Ходорковским

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Сочи, 18 октября. Телеведущий Владимир Познер в разговоре не просил разрешения на интервью с Михаилом Ходорковским, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать заявление Познера в интервью влогеру Юрию Дудю о том, что перед тем, как пригласить к себе в программу Ходорковского, он спросил разрешение у представителя Кремля.

Пресс-секретарь президента России опроверг это.

«Это абсолютно неформальные разговоры, это не связано с тем, что кто-то просил разрешение, — объяснил Песков. — Это обмен мнениями».

Ранее Песков прокомментировал заявление телеведущей Ксении Собчак об участии в президентских выборах.