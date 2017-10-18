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Политика
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Политика
Песков прокомментировал свой разговор с Познером об интервью с Ходорковским
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    Песков прокомментировал свой разговор с Познером об интервью с Ходорковским

    20:03  18 Октября 2017
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    Песков прокомментировал свой разговор с Познером об интервью с Ходорковским

    Сочи, 18 октября. Телеведущий Владимир Познер в разговоре не просил разрешения на интервью с Михаилом Ходорковским, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Журналисты попросили Пескова прокомментировать заявление Познера в интервью влогеру Юрию Дудю о том, что перед тем, как пригласить к себе в программу Ходорковского, он спросил разрешение у представителя Кремля.

    Пресс-секретарь президента России опроверг это.

    «Это абсолютно неформальные разговоры, это не связано с тем, что кто-то просил разрешение, — объяснил Песков. — Это обмен мнениями».

    Песков прокомментировал свой разговор с Познером об интервью с Ходорковским

    Ранее Песков прокомментировал заявление телеведущей Ксении Собчак об участии в президентских выборах.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #песков #ходорковский #познер #дудь #интревью
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