Стали известны цены на кроссовер Skoda Kodiaq Scout в РФ

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Москва, 18 октября. Чешская компания Skoda начала прием предзаказов на территории Российской Федерации на внедорожную версию кроссовера Kodiaq Scout. Об этом сообщили в среду официальные представители «Skoda Auto Россия».

Цены на базовую комплектацию иномарки будут начинаться от 2,193 миллионов рублей. Покупателям доступны варианты с бензиновым и дизельным моторами.

«Это особый автомобиль, способный справиться с любыми задачами и приглашающий семью отправиться полным составом в увлекательное путешествие по самым интересным и отдаленным местам: о комфорте, безопасности, проходимости и достаточном объеме багажника можно не беспокоиться», — указано в заявлении пресс-службы.

Напомним, ранее стало известно о том, что чешский автопроизводитель Skoda не будет выпускать на российский рынок кроссовер Karoq.