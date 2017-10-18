НАТО больше не уверена в своей «непревзойденной ядерной мощи» — The War Zone

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Североатлантический альянс отказался обнародовать информацию об учениях «Стойкий полдень» («Steadfast Noon»), в которых отрабатываются действия на случай ядерной войны.

Федеральное агентство новостей представляет обзор статьи Джозефа Тревифика (Joseph Trevithick) «Члены НАТО готовятся уничтожить «воображаемого противника» после российских военных учений», опубликованной новостным ресурсом The War Zone.

НАТО начала ежегодные военные учения с целью отработки ядерной атаки по потенциальному противнику. Эти мероприятия началось практически сразу после окончания российских учений «Запад-2017». Натовские учения стартовали 16 октября в Бельгии и Германии и получили название «Стойкий полдень» («Steadfast Noon»).

Публично доступные военные документы США описывают их цель как «проверку плана действий». В этом году учения включают в себя маневры на авиабазах Kleine Brogel в Бельгии и авиабазе Büchel Air в Германии. Именно там США хранят свои ядерные бомбы В61.

Североатлантический блок редко публично освещает подобные события. Наоборот, он всячески старается вычеркнуть их из общедоступных списков предстоящих учений.

«Эти учения полностью построены на «вымышленном сценарии», — рассказал журналистам The Wall Street Journal представитель НАТО, пожелавший остаться анонимным.

Тем не менее трудно не воспринимать эти учения как ответ на действия Кремля. В 2014 году НАТО заняла жесткую позицию по отношению к России и активно начала расширять свое военное присутствие по всему миру. Особенно это заметно вдоль восточных и южных границ альянса. О планах по сокращению американского ядерного арсенала на европейском континенте все благополучно забыли.

Совместные российско-белорусские учения проводятся раз в четыре года. Официальные лица Кремля утверждают, что они носят исключительно оборонительный характер. Тем не менее масштабный характер этих учений заставил многих западных экспертов увидеть в них «репетицию» военного конфликта с НАТО.

В ходе учений «Запад-2017» Россия продемонстрировала свою ядерную мощь: было проведено несколько испытаний межконтинентальных баллистических ракет. Одна из таких ракет несла на себе боеголовки совершенно нового типа. Возможно, они были разработаны для поражения баллистических ракетных щитов НАТО, находящихся сейчас в процессе разработки. Западные эксперты обсуждают, насколько серьезной является опасность, которая, по их мнению, исходит от Кремля.

Мы не знаем, что действительно происходит на учениях «Стойкий полдень». Нет уверенности, ориентирован ли сценарий учений на «российскую агрессию» или нет. Но понятно, что натовские военные собираются отработать все регламентированные процедуры, связанные с применением ядерного оружия.

После окончания холодной войны Соединенные Штаты начали хранить свои атомные бомбы B61 на авиабазах в Бельгии и Германии. На этих базах в совокупности имеется около 150-200 единиц ядерного вооружения. Кроме того, США имеют дополнительные запасы в Италии, Нидерландах и Турции.

В теории атомные бомбы — это «тактическое ядерное оружие», хоть многие эксперты и правозащитники спорят с тем, может ли ядерное оружие рассматриваться как тактический инструмент.

Кроме Турции, правительство США заключило соглашения со всеми странами, которые хранят их ядерное оружие. Согласно договору, принимающие страны могут воспользоваться американским арсеналом в случае чрезвычайной ситуации. Прежде чем контроль над ядерным оружием будет передан европейским солдатам, американские военнослужащие должны получить специальные коды из Вашингтона. Этот протокол разработан с целью предотвращения несанкционированного использования американского арсенала.

Учения НАТО, вероятно, включают в себя и обычные армейские маневры. Все же любые самолеты, перевозящие ядерное оружие, могут нуждаться в дозаправке на пути к целям. Сверх того, конвенциональным войскам необходимо сначала очистить путь, по которому полетит ядерный бомбардировщик. Речь идет о физическом уничтожении систем ПРО противника и радиоэлектронной атаке на вражеские коммуникационные сети.

Теоретически «Стойкий полдень» мог бы стать внушительной демонстрацией мощи НАТО. Вместо этого они носят полусекретный характер. Отсутствие огласки, звуков фанфар и шумихи вокруг учений указывают на то, насколько НАТО сейчас не уверена в своем ядерном потенциале.

Тот факт, что бомбы B61 на авиабазе Kleine Brogel в Бельгии и авиабазе Büchel в Германии являются собственностью Соединенных Штатов, только усложняет ситуацию.

«Упражнение является «деликатным балансирующим действием», — заявляет другой анонимный источник в рядах НАТО.

Конечно, ничего нового в этой ситуации нет. В течение десятилетий холодной войны американские военные запасали и размещали ядерные бомбы и ракеты в странах-членах НАТО. Советский Союз вместе со своими союзниками по Варшавскому договору делал то же самое. Кроме американцев, Франция и Соединенное Королевство были единственными членами альянса со своими собственными ядерными арсеналами.

Сегодня главная проблема НАТО заключается в том, что системы противоракетной обороны пока еще не подтвердили свой потенциал в реальной боевой обстановке. Перехватчики часто полагаются на данные радаров космического, морского и наземного базирования, а также других датчиков, которые в настоящее время имеют многочисленные уязвимости и недостатки.

Все эти ограничения и недочеты вышли на первый план относительно недавно, в свете растущей угрозы ядерной атаки со стороны Северной Кореи. Критики быстро опровергли утверждение президента США Дональда Трампа (сделанное в октябре 2017 года) о том, что американский противоракетный щит может надежно устранить угрозы в 97% случаев. Именно поэтому НАТО не спешит кричать миру о своей «непревзойденной ядерной мощи».