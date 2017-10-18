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Де Мистура обсудил с Шойгу переход к устойчивому урегулированию в Сирии
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    Де Мистура обсудил с Шойгу переход к устойчивому урегулированию в Сирии

    19:47  18 Октября 2017  /обновлено: 19:55  18 Октября 2017
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    Де Мистура обсудил с Шойгу переход к устойчивому урегулированию в Сирии

    Москва, 18 октября. Министр обороны РФ обсудил с спецпредставителем генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой переход от зон деэскалации к «более устойчивому политическому урегулированию» в САР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

    Де Мистура отметил, что встреча, как и все перегоровы с Шойгу, была полезной и прошла в конструктивном ключе.

    «Это очень своевременная и важная возможность — обсудить перспективы перехода от зон деэскалации к более устойчивому политическому урегулированию в Сирии», — заявил спецпредставитель ООН.

    Напомним, Шойгу и де Мистура встретились в Москве, чтобы обсудить сирийское урегулирование. Министр обороны РФ подчеркнул важность взаимодействия и согласования со всеми задействованными структурами, в том числе и ООН.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #сирия #шойгу #де мистура
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