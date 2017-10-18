Новая антитабачная концепция внесена на рассмотрение правительства РФ

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Монтевидео, 18 октября. Новая антитабачная концепция на четыре года внесена на рассмотрение в правительство России, заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова во время конференции Всемирной организации здравоохранения в Монтевидео.

Скворцова подчеркнула, что Минздрав уделяет особое внимание борьбе с курением.

«В настоящее время разработан следующий шаг концепции по борьбе с табакокурением, которая должна поэтапно вводить новые меры, ограничивающие курение с 2018 по 2022 годы и дальнейшую перспективу, — заявила российский министр. — Эта новая концепция внесена в правительство РФ… и включает в себя меры, направленные на ограничение, в том числе, средств электронной доставки никотина».

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко положительно оценил законопроект, запрещающий курение возле подъездов.