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Сирия, 18 октября. Население Иракского Курдистана осуждает РПК за отступление в провинции Киркук. В результате обстрела со стороны «Ан-Нусры»*** в деревне Хадер в Эль-Кунейтре погибли 13 мирных жителей. Курды грабят гражданских лиц в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят авиаудары по позициям «Ан-Нусры» в северной части Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают столкновения с радикалами в Западной Гуте Дамаска; обстреляли позиции боевиков близ населенного пункта Джбата Аль-Хашаб в Эль-Кунейтре.

«Исламское государство»: ведет бои с «Тахрир Аш-Шам» недалеко от деревни Аль-Джакузия северо-восточнее Хамы.

Сирийская свободная армия** (ССА): противостоит «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в районе населенного пункта Хейт на юго-западе Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: заявляет об уничтожении двух танков САА на западе провинции Дамаск; обстреляла Джамият Аз-Захра на северо-западе Алеппо; нанесла удары по населенному пункту Хадер в провинции Эль-Кунейтра, погибли мирные жители.

Курды: арестовали мирных жителей в городе Ракка.

Провинция Дамаск

Оппозиционный военный источник в сети Telegram (NRVR11) сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА) якобы продолжает нести потери в военной технике в западной части региона. По его словам, в районе высоты Бадрайя еще два танка правительственных подразделений были выведены из строя в результате обстрелов. Кроме того, источник утверждает, что члены экипажей обеих военных машин погибли. Однако ни один из правительственных информационных порталов пока не подтверждал данную информацию. В данный момент близ населенного пункта Талят Дарбель в районе Западной Гуты продолжаются взаимные перестрелки между противоборствующими сторонами.

Тем временем из провинции Дейр эз-Зор в столицу привезли тело покойного генерала 104-й бригады армии САР Иссама Захреддина. По данным агентства новостей Al Masdar News, он будет похоронен в родной деревне Тарба в провинции Эс-Сувейда. Напомним, генерал был убит при взрыве мины в районе населенного пункта Хувейджат Сакр.

Провинция Алеппо

Информационный портал Damascus Now передает, что несколько снарядов, выпущенных с территорий, оккупированных радикалами «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, упали в районе Джамият Аз-Захра на северо-западе Алеппо. Никакой информации о погибших и пострадавших пока не поступало. Ранее также сообщалось о том, что исламисты пробрались на территории, подконтрольные войскам САР и заложили самодельное взрывное устройство (СВУ) вблизи пункта сбора солдат Сирийской арабской армии (САА). Однако местные активисты не подтвердили данные сведения, опубликованные оппозиционными источниками.

Провинция Дейр эз-Зор

Военный источник в социальной сети Twitter (AEJKhalil), подконтрольный вооруженной оппозиции, утверждает, что террористы «Исламского государства»1 заминировали и взорвали подземный тоннель, пролегающий под зданием, в котором находились военнослужащие САР. Согласно Twitter-каналу, инцидент произошел в районе Ар-Рашидия в административном центре провинции. Однако никаких сообщений, подтверждающих данные сведения, от независимых или правительственных источников пока не поступало. В настоящий момент информация проверяется.

Провинция Даръа

По данным информационного агентства FSA Platform, вновь разворачиваются ожесточенные бои между радикалами Сирийской свободной армии (ССА) и террористами подконтрольной «Исламскому государству» группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид». Отмечается вооруженное противостояние в районе населенного пункта Хейт на юго-западе провинции Даръа. Информация о потерях сторон пока выясняется.

Провинция Ракка

Местный Twitter-канал (SOHEB1993) сообщает, что в административном центре региона, захваченном Сирийской демократической армией**** (SDF) накануне, отмечается учащение случаев мародерства и кражи. По словам источника, некоторые мирные жители, пытавшиеся дать отпор курдским солдатам, были арестованы бойцами Отрядов народной самообороны (YPG).

Между тем официальный представитель ООН в Сирии Линда Том заявила, что, поскольку город был зачищен от террористов «Исламского государства», ООН увеличит поставки гуманитарной помощи местному населению. Об этом сообщает военный источник в сети Telegram (todayinsyria).

Провинция Хама

Северо-восточнее столицы провинции не утихают столкновения между террористами «Исламского государства» и боевиками антиправительственного альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам». Как сообщает оппозиционный Twitter-канал (AEJKhalil), противники ведут бои в районе деревни Аль-Джакузия. Напомним, ранее исламистам «Ан-Нусры» удалось вновь захватить у ИГИЛ1 три населенных пункта.

Тем временем ВКС РФ и сирийские ВВС наносят авиаудары по позициям радикалов недалеко от деревни Закят к северу от Хамы, передает источник на своей странице в сети Twitter (ShahbaPress).

Провинция Эль-Кунейтра

Возобновились перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и силами вооруженной оппозиции в центральной части провинции. Агентство новостей Smart News Agency сообщает, что боевики обстреляли укрепрайоны войск Башара Асада вблизи города Аль-Баас. Кроме того, исламисты нанесли артиллерийские удары в населенном пункте Хадер. Согласно данным информагентства Damascus Now, по меньшей мере 13 человек из числа мирных жителей были убиты в результате обстрела. В свою очередь, правительственная армия открыла огонь по укрепрайонам «Джебхат Ан-Нусры»1 недалеко от населенного пункта Джуббата Аль-Хашаб.

Ирак

Военный источник в сети Twitter (KohderzTemir) сообщает о массовых протестах мирных жителей на территории Иракского Курдистана. Гражданские лица выходят на демонстрации у военных штабов Рабочей партии Курдистана (РПК) и обвиняют в предательстве за то, что та без боя сдала территории провинции Киркук проправительственным отрядам «Хашд Аш-Шааби». Кроме того, протестующие подожгли здание штаб-квартиры курдской полиции «Асайиш», передает Twitter-канал (KirkukKirkukKir). Напомним, сегодня с утра командование иракской армии заявило, что все районы Киркука, включая ранее освобожденные от ИГИЛ курдскими войсками, перешли под контроль правительственных сил.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)