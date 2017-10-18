Сирия предложила РЖД проложить путь к месторождениям Пальмиры: кто еще поможет САР восстановиться

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На прошлой неделе в Сочи прошла двусторонняя встреча между сирийскими и российскими дипломатами и чиновниками. Однако только недавно стало известно, что представили официального Дамаска предложили РЖД и другим компаниям РФ ряд проектов по восстановлению железнодорожной инфраструктуры САР. Об этом рассказал глава департамента железных дорог Сирии Наджиб Фарис.

По его словам, сирийская сторона предложила контракт по восстановлению участка железнодорожного сообщения, связывающего Тартус, Хомс и район фосфатных рудников в восточной части арабской республики. Общая протяженность данной линии составляет 290 километров. Как отметил Фарис, данный проект сейчас является важнейшим в сфере транспорта, поскольку значительно вырос объем грузов на этом направлении и, соответственно, требуется скорейшее восстановление данного участка железнодорожной магистрали.

Ранее российская компания «Стройтрансгаз» разрабатывала два фосфатных месторождения в сирийской провинции Хомс — Аш-Шаркия и Хнейфис, расположенные в 45 и в 60 километрах к юго-западу от Пальмиры. Однако в 2015-м году, когда данный район был захвачен террористами «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ), добыча ресурсов прекратилась. Представители РЖД в настоящее время более детально изучают предложение сирийских коллег.

Можно заметить, что по мере все большего ослабевания боевиков ИГ1 значительно чаще стала звучать тема послевоенного устройства и восстановления инфраструктуры Сирии. Сейчас террористы ИГИЛ1 сохраняют существенное присутствие лишь в провинции Дейр эз-Зор, где продолжается широкомасштабная освободительная кампания ВКС РФ и правительственной Сирийской арабской армии (САА).

Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников отметил, что сейчас, когда военные действия в САР переходят в завершающую стадию, настало самое время для того, чтобы серьезно задуматься об устройстве будущего мирного уклада жизни в Сирии. Об этом эксперт рассказал в комментарии для Федерального агентства новостей (ФАН).

«Война заканчивается и, соответственно, начинается формирование основ гражданской инфраструктуры. Очевидно, что те государства, которые принимали активное участие в процессе установления мира на сирийской земле, теперь также, скорее всего, будут подключены к формированию новых гражданских мирных институтов в стране и общей нормализации жизни. Вероятно, участие в будущей — уже мирной — жизни Сирии, в построении ее экономики, ее народного хозяйства будут принимать, прежде всего, Россия и Иран».

Политолог также рассматривает Китай и Францию как возможных будущих активных участников процесса возрождения арабской республики. По его мнению, ситуация может сложиться по-разному, однако все-таки на данный момент главное — полностью уничтожить боевиков «Исламского государства», «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) и других террористических организаций. Для того чтобы привлечь иностранных инвесторов Дамаску нужно будет доказать, что угроза в лице ИГ целиком ликвидирована.

«Можно предположить, что активную роль в восстановлении САР будет, по крайней мере, пытаться играть Франция, которая сейчас имеет тесные экономические связи с Ираном. Союзничество Парижа и Тегерана в данном случае, возможно, будет транслироваться и на Дамаск. Неслучайно Сирия была одной из главных повесток в ходе переговоров между Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным. Франция проявляет большой интерес к участию России в урегулировании сирийского конфликта и к обсуждению будущего республики. Кроме того, более пристальный интерес может также проявить и Китай. Дальше все покажет экономика: если Дамаск действительно будет придерживаться формата постепенного восстановления, то Сирия может оказаться очень привлекательной для многих инвесторов. Именно сейчас на начальном этапе развития экономики, при вхождении в проект на нижней точке вложения будут максимально прибыльными».

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей писало о том, что в районе между Хомсом и Пальмирой было завершено строительство газопровода, связывающего месторождения Хайян и Эбла. Как подчеркнул в интервью ФАН заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин, открытие новой газовой артерии в Центральной Сирии поможет заметно реабилитировать экономику САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.