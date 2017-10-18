Украинская полиция назвала причину штурма палаточного городка у стен Рады

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Киев, 18 октября. Столкновения с митингующими у здания Верховной рады Украины произошли при попытке сотрудников полиции вернуть защитные щиты, которые активисты отобрали ранее у силовиков. Об этом сообщил начальник главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Ранее стало известно, что украинский спецназ предпринял попытку штурма палаточного городка митингующих у здания Верховной рады. Штурм длился несколько минут. Силовики применили слезоточивый газ и задержали 11 митингующих.

«Меньше часа назад произошли некоторые стычки между протестующими и полицией. Причиной стало то, что вчера часть митингующих похитила специальные средства Нацгвардии - щиты, около 80 штук, разбит служебный автобус», — заявил Крищенко в эфире телеканала «112 Украина».

Он также добавил, что со вчерашнего вечера силовики вели переговоры с митингующими, чтобы вернуть похищенное имущество. Кроме того, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Крищенко подчеркнул, что в настоящее время ситуация у стен Верховной рады стабилизировалась. Задержанных доставили в отделение полиции, где их проверяют на причастность к краже имущества Нацгвардии.

Напомним, 17 октября у здания Верховной рады началась акция протеста, организованная рядом украинских политических сил. Митингующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. Ближе к вечеру участники акции установили около ста палаток на площади Конституции возле здания парламента, передает «Ридус».