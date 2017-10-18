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Украина
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Политика
Песков прокомментировал заявление Собчак об участии в президентских выборах
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    Песков прокомментировал заявление Собчак об участии в президентских выборах

    19:31  18 Октября 2017
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    Песков прокомментировал заявление Собчак об участии в президентских выборах

    Москва, 18 октября. Ксении Собчак придется с нуля набираться опыта, если она намерена заниматься политикой. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Комментируя намерение Собчак участвовать в президентских выборах в 2018 году, он отметил ее таланты, хорошее образование и опыт, приобретенный ею за последние годы.

    «Ксения — очень талантливый человек, она за последние годы набралась опыта…Она достаточно образована, и, я думаю, что если она имеет какие-то взгляды на политику, то ей, безусловно, там придется с нуля набираться опыта», — заявил Песков.

    Он подчеркнул, что политика сильно отличается от журналистики и предполагает волеизъявление граждан. Если Собчак готова ответить на него, у нее будут шансы в политике, считает Песков. Он подчеркнул в интервью телеканалу «Дождь», что о политических взглядах Собчак пока ничего неизвестно.

    Ранее телеведущая Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России в 2018 году.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #песков #кремль #собчак #политика #выборы-2018
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