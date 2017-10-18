Силуанов рассказал, как изменится размер пенсии в 2018 году

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Москва, 18 октября. Пенсии в России в 2018 году планируется проиндексировать на уровень выше инфляции, которая будет зафиксирована по итогам 2017 года, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«В следующем году у нас предусмотрена индексация пенсий на уровень выше, чем ожидаемая инфляция в текущем году. Напомню, что это 3,7% против 3,2%, которые мы ожидаем по инфляции в текущем году», — приводит ТАСС слова Силуанова.

Отметим, что в феврале 2016 года пенсии в России были проиндексированы только на 4% при фактической инфляции за 2015 год в 12,9%. Соответственно, доиндексация в сентябре по старым правилам должна была составить 8,9%. Однако в августе правительство приняло решение заменить эту доиндексацию на единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей.