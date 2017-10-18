Собчак объявила об участии в выборах президента в 2018 году

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Москва, 18 октября. Телеведущая Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России в 2018 году.

Собчак выложила на своей странице в Instagram пост со «срочной новостью». Телеведущая предложила перейти на другой сайт, который, как оказалось, посвящен ее участию в президентских выборах в 2018 году.

«Меня зовут Ксения Собчак, — говорится на странице портала. — Я выдвигаюсь на пост президента России».

«Я — кандидат «против всех», — представила она себя.

Срочная новость - все сюда: www.sobchakprotivvseh.ru A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Oct 18, 2017 at 8:32am PDT