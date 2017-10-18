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Украина
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Политика
Собчак объявила об участии в выборах президента в 2018 году
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    Собчак объявила об участии в выборах президента в 2018 году

    19:08  18 Октября 2017  /обновлено: 19:09  18 Октября 2017
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    Собчак объявила об участии в выборах президента в 2018 году

    Москва, 18 октября. Телеведущая Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России в 2018 году.

    Собчак выложила на своей странице в Instagram пост со «срочной новостью». Телеведущая предложила перейти на другой сайт, который, как оказалось, посвящен ее участию в президентских выборах в 2018 году.

    «Меня зовут Ксения Собчак, — говорится на странице портала. — Я выдвигаюсь на пост президента России».

    «Я  — кандидат «против всех», — представила она себя.

     

    Срочная новость - все сюда: www.sobchakprotivvseh.ru

    A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on

    «Я ответственно отношусь к любым действиям на общественном поприще, — цитируют ее «Ведомости», — и, осознав все риски и невероятные сложности такой задачи,  я решила, что мое участие в президентских выборах действительно может быть шагом на пути к столь необходимым нашей стране преобразованиям».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #президент #собчак #выборы-2018
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