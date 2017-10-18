Собчак объявила об участии в выборах президента в 2018 году
Москва, 18 октября. Телеведущая Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России в 2018 году.
Собчак выложила на своей странице в Instagram пост со «срочной новостью». Телеведущая предложила перейти на другой сайт, который, как оказалось, посвящен ее участию в президентских выборах в 2018 году.
«Меня зовут Ксения Собчак, — говорится на странице портала. — Я выдвигаюсь на пост президента России».
«Я — кандидат «против всех», — представила она себя.
«Я ответственно отношусь к любым действиям на общественном поприще, — цитируют ее «Ведомости», — и, осознав все риски и невероятные сложности такой задачи, я решила, что мое участие в президентских выборах действительно может быть шагом на пути к столь необходимым нашей стране преобразованиям».