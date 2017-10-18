Путин внес изменения в «майский указ» о демографической политике в России

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Москва, 18 октября. Глава государства Владимир Путин принял решение внести изменения в указ «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации». Соответствующие данные были опубликованы на официальном портале правовой информации.

Речь идет о корректировке критерия, на основании которого регионам выделяются средства на выплаты на третьего и последующих детей, рожденных после 31 декабря 2012 года. Как указано в обновленном документе, регионами с низким коэффициентом рождаемости будут считаться те, в которых величина суммарного коэффициента не превышает двух.

Напомним, в мае 2012 году глава государства поставил задачу по повышению (к 2018 году) суммарного коэффициента рождаемости до 1,753.

Ранее президент России Владимир Владимирович Путин указал на то, что разработанные в стране дорогостоящие меры по повышению рождаемости дают результаты.